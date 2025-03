Emma Villas non fa sconti al Ravenna. Ecco il pass per le semifinali playoff

SIENA

3

RAVENNA

2

SIENA: Trillini 9, Nevot 3, Bonami, Melato, Coser, Alan, Alpini, Nelli 31, Pellegrini, Randazzo 14, Ceban 5, Cattaneo 14. All. Graziosi

RAVENNA: Copelli 8, Selleri, Vukasinovic 6, Guzzo 21, Tallone 21, Canella 2, Mirabella, Goi, Russo 5, Zlatanov 6, Bertoncello, Feri, Grottoli 3, Pascucci. All. Valentini

Arbitri: Vecchione, Gasbarro

Parziali: 22-25, 25-20, 25-23, 21-25, 15-13

SIENA – Emma Villas batte Ravenna al tiebreak e si qualifica per le semifinali. Partita intensa, infinita, risolta nel finale grazie alla maggiore esperienza degli uomini di Graziosi. Vincere contro Ravenna al tiebreak non era scontato, essendo la formazione ospite quella che in campionato vantava la miglior percentuale (8 vittorie su 9) di incontri vinti al quinto set. Siena approda in semifinale dove incontrerà Brescia, sfida già vista nel playoff 2024 (nei quarti, vittoria biancoblù) e nel playoff 2021 (semifinale, affermazione lombarda). Che non sarebbe stata una passeggiata lo si intuisce dall’ottimo avvio di Ravenna, che cerca di riportare la serie al PalaCosta. È una sfida tra opposti, con Nelli che firma 8 punti ma Guzzo risponde con 6 stoccate, decisive per il 25-22 con cui la squadra di Valentini si porta avanti 1-0. La reazione biancoblù non si fa attendere, subito doppio break per il 7-3 nel secondo set, controllato fino al punto di Cattaneo che ripristina la parità nel conto dei set. Nel terzo è battaglia: un muro di Trillini porta avanti Siena, Nelli firma il break che vale il 10-8, poi confeziona un ottimo turno di servizio che amplia il margine a quattro lunghezze (14-10). Ravenna torna a contatto, prima con Tallone, poi murando Nelli (18-18). L’opposto biancoblù è l’arma in più: non appena la difesa gli consente di attaccare per il break, piazza il punto che vale il 24-22. Cattaneo mette a terra la palla che vale il parziale. Nel quarto Emma Villas sembra in controllo, soprattutto quando è avanti 14-10. Zlatanov serve bene, Tallone pareggia a quota 16. Lo stesso ex, prima col pallonetto spinto, poi con un mani e fuori, firma il +2 ospite. Ace di Cattaneo per il pareggio a quota 18, Zlatanov di astuzia per il nuovo +2, poi l’errore di Ceban consegna il parziale ai romagnoli. Quinto set romanzesco: Emma Villas avanti 8-3, praticamente già certa della vittoria. E invece prima Tallone e poi Zlatanov realizzano i punti della rimonta, che si perfeziona quando Nelli spara put l’attacco (10-11). Si va di cambi palla fino al 13-13, poi Ceban vince un duello a rete (con contestazioni ospiti per un’invasione non rilevata) e Nelli mette giù la palla del 2-0 nella serie.