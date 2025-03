Emma Villas ora si gioca il futuro ai play off. Mechini: "Otto è il nostro numero magico"

Tanta nobiltà nei quarti di finale playoff, soprattutto nel lato di tabellone che annovera Ravenna, Siena, Brescia e Catania, ovvero quattro delle principali favorite, insieme a Cuneo, per la vittoria finale. Siamo giunti al redde rationem, adesso si gioca per il bersaglio grosso. Il vicepresidente Fabio Mechini ha affidato ai social il pensiero sulla stagione: "Otto è il numero magico di adesso: le stagioni che Emma Villas Volley Siena ha disputato nel campionato di serie A2, le vittorie consecutive a oggi conseguite, il voto che a ora mi sento di dare al gruppo. È stato un girone di ritorno impegnativo, ma che ci ha dato la consapevolezza che da tempo cercavano di essere squadra preparata e pronta all’obiettivo di post season. Nelle ultime tredici gare abbiamo fatto 27 punti, solo 2 in meno di Prata di Pordenone (prima in classifica finale), inanellando appunto ben otto vittorie consecutive. E ora playoff: si azzera tutto. Avanti così". E ora sotto con Ravenna. Si gioca al meglio delle tre partite e si comincia domenica, in terra di Romagna, per una serie che poi proseguirà domenica 30 al Palaestra e vedrà l’epilogo, se necessario, ancora in casa della Porto Robur Costa mercoledì 2 aprile. In stagione regolare è andata male per Emma Villas, con due sconfitte, entrambe in tre set: alla terza giornata di campionato Ravenna prevalse 25-19, 25-18, 25-21 sfruttando l’assenza di Nelli. Alla terza di ritorno altro 3-0 (parziali 25-20, 30-28, 25-18) con il secondo set ai vantaggi decisivo per l’inerzia del match. Ravenna però a Macerata ha vinto rimontando da 0-2 e sfruttando il calo dei padroni di casa, già certi della salvezza dopo aver conquistato i primi due set; nelle ultime otto gare di campionato (quelle in cui Emma Villas ha sempre vinto) la squadra dove militano gli ex Tallone e Copelli ha vinto cinque, una sola delle quali prima del quinto set. Ravenna era andata meglio nella prima parte del girone di ritorno, aperto con sei vittorie di fila, una delle quali è proprio quella del Palaestra. Adesso comunque si parte da 0-0, quello che è successo in stagione regolare non conta. Inizia un nuovo campionato, ed Emma Villas lo vuole affrontare con il piede sull’acceleratore.