Emma Villas parte alla grande. Vittoria pesantissima a Ravenna

RAVENNA

SIENA

RAVENNA: Copelli 6, Selleri, Vukasinovic 7, Guzzo 14, Tallone 5, Canella 6, Mirabella, Goi, Russo 1, Zlatanov 1, Bertoncello, Feri 1, Grottoli, Pascucci. All. Valentini.

SIENA: Trillini 5, Nevot 6, Bonami, Melato, Coser, Alan, Alpini, Nelli 15, Rossi, Pellegrini, Randazzo 7, Ceban 1, Cattaneo 13. All. Graziosi.

Arbitri: Colucci, Di Bari.

Parziali: 25-20, 20-25, 18-25, 23-25.

RAVENNA - Salta subito il fattore campo nella serie dei quarti di finale. Siena espugna Ravenna in quattro set e si conquista il matchpoint, da provare a sfruttare domenica prossima nel secondo episodio. La differenza la fa il servizio, con i turni di battuta di Nelli e Nevot che creano i solchi decisivi nella terza e nella quarta frazione. La giovane Ravenna si spegne di fronte alla grande esperienza dei biancoblù, penalizzata anche da un guaio fisico di Guzzo costretto a fare scena quasi muta nel momento caldo del match, nonostante il suo allenatore lo abbia tenuto in campo.

In campionato Ravenna aveva vinto tutti e sei i set giocati e la striscia si era allungata anche nel primo parziale, vinto per 25-20. Stessa storia? In realtà no, e le premesse per cambiarne il corso si erano viste anche nell’andamento. Con Ravenna avanti 18-11, quindi in ampio controllo, Siena trova il modo per tornare a -2 (19-17), iniziando a mettere qualche sassolino negli ingranaggi degli avversari.

Il set si chiude comunque in favore dei padroni di casa, ma nel successivo Siena parte forte, raggranellando quattro punti di vantaggio (5-1). Fino al 13-10 biancoblù in controllo, poi parziale di quattro punti consecutivi di Ravenna che sembra cambiare l’inerzia del confronto. Siena piazza l’immediato controsorpasso e con l’accoppiata Nelli-Nevot torna sopra di tre (18-15). È la fuga giusta, si torna in parità. Per dirimerla, nel terzo set, è necessario un grande turno di battuta di Nelli: due ace e due ricezioni difficili per gli avversari, Emma Villas sopra 18-13. Fa punto anche Bonami con un salvataggio miracoloso, poi gli ace di Nevot e Cattaneo sigillano il 2-1.

Nel quarto Ravenna avanti con Tallone (12-9), poi Randazzo e un altro ace di Nelli per il pareggio (14-14). Due errori di Tallone lanciano Emma Villas (17-20) che chiude i conti al terzo matchpoint.