Emma Villas, patto con Old Wild West. Alpini: "A Pineto trasferta complicata"

La Emma Villas vuole dare continuità alla bella vittoria di domenica scorsa contro Aversa già dalla trasferta di domani a Pineto, formazione abruzzese guidata dall’ex palleggiatore biancoblu Di Tommaso e che nelle sue fila ha anche da quest’anno il centrale Zamagni, visto per due stagioni a Siena. "Sarà una trasferta complicata – ha commentato lo schiacciatore della Emma Villas Matteo Alpini – e noi dovremo cercare di fare ancora meglio rispetto alla gara del nostro esordio contro Aversa. La nostra prima partita di campionato è stata comunque positiva, abbiamo iniziato il match in maniera grintosa e abbiamo imposto il nostro gioco. Abbiamo iniziato molto bene la stagione ufficiale, giocando di squadra e commettendo pochi errori. Ora andiamo a Pineto, li abbiamo già sfidati nel precampionato ma giocare una gara ufficiale è cosa ben diversa". Il giocatore classe 2001, pratese, ieri era presente insieme al direttore commerciale e marketing Vittorio Angelaccio al locale Old Wild West di viale Toselli divenuto un nuovo partner del club. "Diamo il benvenuto a questa importante realtà, un brand affermato che lavora tanto anche con i giovani – sono state le parole di Angelaccio. – Il locale Old Wild West di viale Toselli potrà diventare una seconda casa per i nostri tifosi. Sarà un punto di riferimento, con scontistiche e la possibilità di seguire le nostre gare in trasferta". Gli abbonati della squadra beneficeranno infatti di uno sconto del 10% e in più il locale diventerà una sorta di seconda casa per i tifosi senesi, che potranno seguire qui le sfide in trasferta della formazione di Graziosi. "Amo moltissimo pallavolo – ha commentato Federica Sandrucci, direttrice del locale. – Seguo la Emma Villas Siena da anni. Daremo la possibilità a chi vorrà di seguire nel nostro locale le partite in trasferta oltre a proporre scontistiche per gli abbonati". Guido De Leo