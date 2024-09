Emma Villas, prima sconfitta pre-campionato. Banca Macerata rimonta lo svantaggio e vince

Prima sconfitta in precampionato per Emma Villas. Banca Macerata Fisiomed rimonta uno svantaggio di due set e poi chiude al tiebreak per 20-18. Biancoblù efficaci nei primi due parziali, vinti per 25-22 e 25-17; specialmente nel secondo, come dimostra il punteggio, Nevot e compagni sono apparsi più in palla degli avversari. Poi gli ospiti hanno trovato le misure a muro e in attacco, dimostrandosi più pronti nel mettere palla a terra e chiudere gli scambi; 25-21 per la neopromossa marchigiana sia nel terzo sia nel quarto set, quindi l’infinito tiebreak con occasioni su entrambi i fronti prima del suggello finale per Andric e compagni. Battuta d’arresto fine a se stessa, come tutti i risultati delle amichevoli di preparazione al campionato; l’esito finale non conta adesso, e neanche fra due giorni quando al Palaestra arriverà Ravenna per l’ultima rifinitura, ma fra dieci giorni, quando in viale Sclavo si presenterà Aversa e ci saranno in palio i primi punti della nuova stagione. Ancora molto spazio per Alpini, il giocatore emergente di questa fase di precampionato e posto in campo per le riserve a partita in corso. Il rodaggio del motore va avanti, a breve lo si potrà portare ai massimi regimi. Intanto la società annuncia il rinnovo della partnership con Cme, azienda di Chiusi Scalo che da anni pone il proprio logo sulle maglie dei liberi senesi: "È bellissimo andare avanti con questa collaborazione – ha dichiarato Stefano Paolucci, titolare della Cme –. Al presidente Giammarco Bisogno mi lega una fortissima amicizia. È stato lui che mi ha fatto appassionare alla pallavolo, io sono sempre stato amante un po’ di tutti gli sport e da quando lui ha iniziato questa avventura sportiva sono diventato grande fan del volley. Anche quest’anno speriamo di toglierci delle belle soddisfazioni". Una collaborazione fruttifera per entrambe le sponde: "La presenza del nostro logo sulla maglia di Emma Villas Siena – ha aggiunto Paolucci – ci dà visibilità, ma ciò che mi interessa è continuare a essere parte del progetto sportivo. Sono molto contento di poter partecipare a quanto il presidente Bisogno ha realizzato e porta avanti ormai da oltre dieci anni".

Stefano Salvadori