Emma Villas pronta per la decisiva gara2 contro Brescia: fiducia e determinazione

In casa Emma Villas a pochi giorni dalla decisiva gara2 di semifinale playoff contro Brescia c’è fiducia nonostante il ko dell’andata. Una sconfitta che però mette, essendo la serie al meglio delle tre gare, già con le spalle al muro i biancoblù che per riportare la serie in Lombardia devono assolutamente vincere domenica. "Peccato aver perso così – ha detto ieri il palleggiatore Thomas Nevot –. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita dell’ultimo periodo, ma allo stesso tempo ce la siamo giocata fino al quinto set. Adesso resettiamo e pensiamo a gara2". I lombardi hanno giocato una ottima stagione regolare e nei playoff hanno vinto tre gare su tre. "Brescia è una squadra esperta – ammette il francese – che gioca e batte molto bene. In muro e in difesa poi sono molto forti. Servirà determinazione, ma anche pazienza cercando di sfruttare al massimo le occasioni. Per noi sarebbe fondamentale avere l’ottimo livello di gioco visto nell’ultimo periodo, l’entusiasmo e l’energia che ci hanno contraddistinto nella lunga striscia vincente".

Per la prima volta in stagione la formazione di coach Graziosi si gioca tutto in una sfida. "Sappiamo di essere con le spalle al muro – conclude Nevot – ma questi del resto sono i playoff, bisogna giocare ogni gara come se fosse l’ultima". Per il match contro il Gruppo Consoli Sferc Brescia la prevendita è nel circuito CiaoTickets, ciaotickets.com. Per questa gara sarà attivato nuovamente il parterre, per vivere il match a ridosso del campo, al costo di 25 euro e con la sciarpa ufficiale in omaggio. Il biglietto intero avrà il costo di 15 euro, il ridotto 10. Le riduzioni si applicano a tesserati Fipav, over 70, ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Per i bambini tra i 9 e i 5 anni, il ticket sarà di 1 euro. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta domani dalle 15 alle 16.30 e domenica dalle 16.

Guido De Leo