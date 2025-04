Emma Villas pronta per la decisiva gara3 contro Brescia nei playoff

Neanche il tempo di godersi il successo in gara2 contro la Gruppo Consoli Sferc Brescia che Emma Villas oggi partirà alla volta della Lombardia per la decisiva gara3: chi vince domani sera (ore 20) al Centro Sportivo San Filippo se la vedrà in finale con la vincente di Acqua San Bernardo Cuneo - Tinet Prata di Pordenone, che dopo il successo per 3-2 dei piemontesi di domenica si sfidano domani alla stessa ora in Friuli Venezia Giulia. In casa biancoblù c’è molta fiducia.

L’opposto Gabriele Nelli (foto), ancora una volta uno dei migliori in campo e nominato Mvp dell’incontro, commenta: "Siamo riusciti a esprimere il nostro gioco, a differenza di quanto fatto domenica scorsa a Brescia, dove non avevamo fatto invece una grande gara. Siamo contenti della vittoria e di come sia arrivata, ma siamo consapevoli anche che non è stato fatto nulla di decisivo: ora ricarichiamo per poche ore le pile e poi pensiamo a gara3. Vogliamo sfruttare al massimo questa opportunità. Adesso le partite sono tutti tirate e difficili e domani lo sarà ancora di più".

La prestazione di domenica è stata notevole anche da un punto di vista mentale, vista la reazione alle difficoltà del secondo set, vinto dai bresciani, specie sui turni in battuta di Erati. "Brescia ha ottimi battitori come noi – prosegue l’opposto ex Trento –. Ci hanno sicuramente messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a restare uniti e giocare fino alla fine. Anche in gara1 siamo andati in difficoltà e sotto di cinque punti nel secondo set ma poi lo abbiamo ribaltato". Sono spesso decisivi gli episodi in serie così equilibrate. "Un pallone, un errore, una battuta. Tutto a questo punto dei playoff può essere decisivo dall’una o dall’altra parte: tecnicamente abbiamo fatto molto bene in alcuni fondamentali come la difesa, ma dobbiamo migliorare ancora in vista di gara3 perché ogni pallone può essere decisivo". A livello personale l’impatto di Nelli nel finale di stagione è stato determinante. "Sono contento della mia prova – conclude Nelli – ma le prestazioni personali contano poco a questo punto. Sto bene fisicamente e con i miei compagni siamo contenti di essere qui a giocarci, in queste condizioni di forma, i playoff". La gara di domani sera al Centro Sportivo San Filippo di Brescia sarà visibile gratuitamente sul sito tv.volleyballworld.com. Le date stabilite dalla Legavolley per la finale di serie A2 sono: gara1 domenica 20 alle 18, gara2 giovedì 24 alle 20,30, eventuale gara3 domenica 27 aprile alle 18. La Emma Villas, in caso di vittoria domani a Brescia e conseguente pass per l’ultimo atto, giocherà comunque la prima partita in trasferta in quanto sia Prata di Pordenone che Cuneo sono arrivate davanti a Nevot e compagni in regular season.

Guido De Leo