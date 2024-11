Emma Villas ritrova fiducia ed entusiasmo. Ora inizia l’inseguimento del gruppo in vetta

Finalmente una bella Emma Villas, solida e costante per tutto il match. I biancoblù hanno ottenuto tre punti contro Catania, dimostrando cosa possono fare se non si lasciano condizionare dai passaggi a vuoto che invece c’erano stati in partite precedenti. La situazione in classifica in realtà non è cambiata granché, però questo risultato può restituire fiducia ed entusiasmo. Classifica pressoché invariata, perché Emma Villas è ancora ottava, quindi fuori dalla zona playoff, a quattro punti di distacco dalla settima posizione, l’ultima utile per partecipare alla postseason. In vetta c’è un gruppo, capitanato da Prata di Pordenone a quota 20, poi Brescia con 19, quindi Porto Viro, Ravenna, Aversa, Cuneo e Catania con 17. Di queste squadre, sei hanno lo stesso bilancio, sei vittorie e tre sconfitte, ottenute però con un diverso numero di tiebreak. Siena guida il gruppo delle inseguitrici, a quota 13, di cui fanno parte Fano e Pineto, con 11, Reggio Emilia, con 10, Macerata e Cantù, con 9. In pratica ci sono tutte, a parte Palmi, che con appena 2 punti è lontanissima dalla zona salvezza. Al termine del girone di andata mancano quattro partite, contro Cantù, Palmi, Fano e Reggio Emilia, tutte formazioni che seguono Emma Villas. Sembra una ghiotta occasione per raggranellare punti e accorciare, se non annullare, quel gap di quattro lunghezze con la zona playoff. Intanto ieri il centrale biancoblù Stefano Trillini, votato migliore in campo per la partita di domenica grazie ai suoi 9 punti di cui 6 a muro, ha partecipato per Emma Villas al corso intitolato ’Ma tu mi ami?’, tenuto presso l’istituto scolastico ’Jacopo della Quercia’. Il progetto, realizzato da Terrecablate, prevedeva una lezione agli studenti sulla violenza di genere. "Sono molto contento che Emma Villas Siena partecipi a questa giornata e a questa iniziativa – ha affermato Trillini – e sono onorato di aver preso parte all’incontro. Abbiamo sentito storie tragiche e drammatiche, che possono sembrare molto lontane da noi perché le sentiamo al telegiornale o le leggiamo sui giornali. Ma in realtà purtroppo sono più vicine di quello che sembrano. L’educazione su queste tematiche è fondamentale soprattutto tra i giovani".