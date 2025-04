Emma Villas sconfitta a Brescia: delusione e amarezza per la serie combattuta

A fine partita al centro sportivo San Filippo di Brescia è enorme la delusione in casa Emma Villas per una serie combattuta e che sembrava, vista gara2 e le rimonte subite in gara3 oggettivamente alla portata. Il racconto dell’umore in casa biancoblu è affidato alle parole del vice presidente Fabio Mechini. "C’è grande amarezza – dice Mechini – perché ce la siamo giocata a lungo. Arrivare al 21-18 nel primo set e poi perdere così poi nel terzo lo stesso fa davvero male. C’è mancato l’istinto del killer per sferrare il colpo decisivo in questi due parziali che potevano cambiare completamente l’esito della sfida. Potevamo gestire meglio alcune situazioni anche nel quarto set quando siamo partiti male e poi siamo rientrati ma non siamo riusciti a portarlo a casa perché avevamo la pressione addosso di chi non poteva più sbagliare. Peccato perché eravamo carichi e consapevoli di poter fare risultato". In regular season Brescia aveva vinto con merito entrambe le sfide. Stavolta in tutte e tre le gare l’equilibrio è stato totale. "Oggi Brescia ha comunque fatto qualcosa più di noi – ammette il dirigente biancoblu -. Il campionato finisce qui dopo una serie bella tecnicamente e molto tirata. Il bicchiere lo vediamo mezzo vuoto perché siamo usciti e questo è ovvio ma non possiamo non pensare alla rincorsa che abbiamo fatto. Ora stacchiamo qualche giorno poi penseremo alla Coppa Italia alla quale teniamo in maniera particolare – ha concluso Mechini -. Il quarto di finale contro Pordenone è dunque importante. C’è però davvero molta amarezza stasera ma accettiamo l’amaro verdetto del campo nonostante le possibilità che abbiamo avuto di andare in finale".