Emma Villas: seconda sconfitta di fila. Brescia sbanca il PalaEstra al tie-break

EMMA VILLAS

2

BRESCIA

3

EMMA VILLAS: Trillini 6, Nevot 4, Bonami, Melato, Coser, Alan 15, Alpini 2, Nelli, Rossi 7, Pellegrini, Randazzo 21, Ceban, Cattaneo 20. Allenatore Graziosi.

BRESCIA: Erati 5, Hoffer, Cavuto 20, Bonomi, Tiberti 5, Tondo 10, Cominetti 10, Cargioli, Franzoni, Bisset 28, Manessi, Raffaelli 7. Allenatore Zambonardi.

Arbitri: Selmi, Clemente.

Parziali: 25-23, 25-20, 25-27, 20-25, 10-15

SIENA – Seconda sconfitta consecutiva per Emma Villas. Per due set la squadra sembra poter sopperire alla perdurante assenza del suo bomber Nelli, poi però paga dazio all’ennesimo guaio fisico che toglie di scena per il quarto set il suo sostituto Alan e alla volontà di una Consoli Sferc Brescia che non ha smesso di crederci. Giovedì, contro Macerata, l’occasione del pronto riscatto. Serve però capire al più presto, al netto del forfait di Nelli, la natura di alcuni passaggi a vuoto. Brescia avanti anche di quattro lunghezze quando Raffaelli mura Alan (9-13). Ace del brasiliano di Emma Villas: 11-13. Biancoblù ancora costretti a inseguire, si torna in parità (18-18). Siena si porta sul +2 (22-20), ma gli ospiti ribaltano la situazione con l’ottimo turno di battuta di Erati (22-23). Ace con l’aiuto del nastro per Randazzo, Emma Villas si procura un setpoint e lo sfrutta immediatamente. Siena parte bene nel secondo set (7-4), Brescia però si riavvicina a -1 (12-11). Randazzo converte l’attacco del +4 (18-14), margine che Emma Villas mantiene sotto controllo fino alla palla che chiude il set, messa a terra da Trillini. Nel terzo gli ospiti volano a +8 (1-9) dopo l’attacco vincente di Bisset. La squadra di Graziosi mostra grande carattere, dimezzando il divario (6-10). Un gran muro di Alan su Cavuto dà il via alla rimonta che si concretizza sul 16-16. Si prosegue punto a punto fino al muro su Alan che manda la sfida al quarto. Oltre al danno la beffa: il brasiliano ricade male ed è costretto uscire accompagnato a braccia dallo staff sanitario, con Graziosi che ricorre ad Alpini. Quarto set equilibrato fino alle fasi centrali, poi Brescia fa il vuoto; Bisset continua a macinare punti, il turno di battuta di Tiberti è micidiale, con Cominetti che mette a terra la palla del +7 ospite (14-21). Entra Pellegrini per Alpini. Ace di Nevot (17-21), la Consoli Sferc però non molla e porta la sfida al quinto. Tiebreak senza storia; Emma Villas tra battuta e attacchi commette sette errori rendendo facile la vita agli avversari che volano subito sul 4-1, arrivano anche al +6 con l’ace di Tiberti, quindi chiudono i conti appoggiandosi a Bisset.