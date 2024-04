Emma Villas, semifinale playoff contro Porto Viro. Pierotti: "Carichi per proseguire il percorso"

La semifinale dei playoff sarà contro Porto Viro, si comincia domani al Palaestra alle 20,30. I veneti hanno dominato gara3 in casa di Cuneo (3-0) guadagnando un posto in semifinale. Per Emma Villas si tratta di un grosso vantaggio: la possibilità di giocare la prima gara della serie e l’eventuale bella davanti al pubblico amico, una trasferta meno faticosa da affrontare (oltre 300 chilometri fra andata e ritorno), il fatto di avere dei precedenti in regular season favorevoli. Siena infatti è 2-0 su Porto Viro (3-1 all’andata e al ritorno), mentre se avesse trovato Cuneo avrebbe fronteggiato una squadra capace di vincere entrambe le volte al tiebreak. E poi c’è la consapevolezza che la finale è lì, a portata di mano, pronta per essere guadagnata. Motivazioni a mille, riassunte dalle parole di Marco Pierotti (foto): "Ci stiamo preparando già da giorni, è tutto l’anno che lavoriamo per questa fase – ha detto lo schiacciatore –. Siamo carichi, vogliamo proseguire il nostro percorso". Probabilmente in molti si attendevano di dover affrontare Cuneo, ma Porto Viro ha piazzato il colpo a sorpresa: "Complimenti a loro, hanno fatto una grande prestazione – ha affermato Pierotti –. È la mia ex squadra, sono contento per i ragazzi e la società, so quanto lavorano bene. Non mi stupisce questo risultato, sono tutti giocatori che hanno dimostrato un grande valore. I risultati parlano chiaro, hanno sempre fatto bene".

Il martello ha espresso poi un parere sulle semifinali (l’altra è Grottazzolina-Ravenna): "Se togliamo Cuneo ci sono tutte le migliori. I playoff sono un campionato a parte, Porto Viro lo ha dimostrato. Il settimo posto non vale meno del secondo. Sono partite da dentro o fuori. Bisogna affrontarle con grande attenzione, vincerà chi riesce a interpretarla al meglio senza farsi prendere da altri pensieri". E ancora: "Ormai abbiamo fatto tutto, vanno definite le ultime cose. Le energie mentali e fisiche sono tutte in vista di gara1. Mi auguro che ci sia tanto pubblico, ci serve il supporto di tutti". Domani fischio di inizio alle 20,30. Domenica a Porto Viro gara2, il fischio di inizio sarà alle 19. L’eventuale bella si giocherà al Palaestra mercoledì prossimo alle 20,30.