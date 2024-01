Emma Villas, settimo sigillo e secondo posto. Tallone: "Ora proviamo a continuare così"

Non si ferma la marcia di Emma Villas. Al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate è arrivata la settima vittoria consecutiva e anche il secondo posto, approfittando del passo falso di Cuneo a Pineto. Nevot e compagni arrivano così alla fase calda del girone di ritorno, quella con diversi scontri diretti, forti di una striscia vincente che non ha conosciuto soste, neanche domenica a Cantù contro una squadra trascinata dallo scatenato Gamba. "Sapevamo che loro dovevano riscattare una prestazione molto opaca contro Castellana Grotte – ha detto nel post partita Alessio Tallone (foto) – ma loro sono quelli che abbiamo visto contro di noi, una squadra forte che merita un posto in classifica ben più alto di quello attuale. Sicuramente diminuiranno il gap con le squadre che sono davanti a loro. Noi abbiamo offerto una prova di squadra intensa, siamo stati bravi a riuscire in maniera corale a esprimere un gioco non bellissimo ma efficace. Loro hanno spinto molto su alcuni fondamentali, noi abbiamo tenuto botta e abbiamo gestito bene i momenti importanti del match".

Lo schiacciatore biancoblù, con 16 punti e il 62% di realizzazione, è stato uno dei migliori in maglia oro-viola, la divisa da trasferta: "È un periodo che le cose girano bene, frutto degli allenamenti e del duro lavoro. Ora proviamo a continuare così – ha aggiunto Tallone –. Cantù è una squadra con nomi importanti, Gamba e Ottaviani sono ottimi schiacciatori, un ottimo palleggiatore, è una squadra completa. Siamo contenti dei tre punti e di come ce li siamo guadagnati perché adesso vengono partite importanti contro squadre di alta classifica. Avere espresso questo tipo di gioco ci tornerà utile nelle prossime tre-quattro partite". A partire dalla prossima sfida, domenica alle 18 in casa contro Brescia, reduce dalla sconfitta casalinga al tiebreak con Ravenna. Cambio di data invece per la gara della ventunesima giornata, originariamente il 18 febbraio al Palaestra contro Castellana Grotte. In quei giorni in viale Sclavo è in calendario un torneo di basket giovanile, per questo la sfida è stata anticipata a giovedì 15 alle 19.