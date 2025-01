Emma Villas: tutto in otto giornate. Volata con pochi margini di errore

Tutto nelle ultime otto giornate. Con la trasferta a Cuneo si entra nella fase caldissima del torneo, quella in cui si decide la griglia dei play-off. Da domani fino al 16 marzo ogni punto peserà di più, ogni palla peserà di più, ogni successo peserà di più. Il cuore della classifica del diciannovesimo turno ruota attorno a due sfide: una è proprio quella di Cuneo, fra quinta e ottava forza del gruppo, l’altra è quella di Pineto, dove la settima forza del lotto attende la visita della sesta (Catania).

Dall’esito combinato di questi due incontri potrebbero scaturire scenari molto diversi. Partiamo ovviamente da quello migliore: se Emma Villas espugna in tre o quattro set l’impianto piemontese guadagna tre punti secchi sui rivali di giornata, e accorcia le distanze anche con almeno una fra Pineto e Catania. O con entrambe, se vanno al tiebreak spartendosi la posta, con una sola se quella gara finisce in meno di cinque set. Vincere al tiebreak sarebbe buono, ma più per il morale che per la classifica, in quanto il divario con Cuneo si accorcerebbe di una sola lunghezza, mentre quello dal settimo posto potrebbe ancora rimanere invariato (dipenderebbe sempre dal risultato del PalaVolley Santa Maria).

Lo scenario peggiore è una sconfitta in tre o quattro set; Emma Villas rimarrebbe ferma a venticinque punti, dieci in meno di Cuneo, a quel punto pressoché irraggiungibile, e potenzialmente sei in meno della squadra al settimo posto, qualora ad imporsi fra Pineto e Catania fosse la formazione abruzzese. Servirà domani una Emma Villas simile a quella di Aversa, dove è vero che Rossi e compagni arrivavano con spirito migliore, avendo fatto un sol boccone pochi giorni prima di Reggio Emilia, ma dove affrontavano una sfida complicata sul campo di una squadra che fin lì aveva fatto molto bene e che poi ha ripreso una marcia da quartieri medio alti della classifica.

Oggi l’anticipo tra Aversa e Porto Viro, con i veneti che si giocano le residue chance di rientrare nel gruppo playoff.