Emma Villas, un’impresa pazzesca. Bisogno: "Gruppo umile e silenzioso"

Il presidente di Emma Villas Giammarco Bisogno ha affidato ai suoi account Facebook e Instagram un pensiero sulla trionfale rimonta di Brescia: "Con la vittoria di stasera ci prepariamo ad affrontare un’altra delle semifinali play off di A2, la terza della nostra storia – così il dirigente nel post scritto poco dopo la conclusione della partita –. Voglio spendere due parole per un gruppo che da quando faccio il presidente della Emma Villas non credo di aver mai avuto. Un gruppo così umile e silenzioso, senza nessuno che si atteggia a divo, sempre uniti e mai domo, che ha vinto set e partite incredibili che chiunque si sarebbe arreso e loro invece mai che si siano dati per vinti. Un onore ed un privilegio ed anche un esempio di come si costruiscono gruppi di lavoro. Una parola in più per lo staff tutto, ma soprattutto per l’allenatore un vero esempio nel suo lavoro, professionalità e correttezza. Grazie Ragazzi". La vittoria al tiebreak di lunedì, rimontando uno svantaggio di sei lunghezze nel quinto set, ha galvanizzato tutto l’ambiente. Quando tutto sembrava perso, andando al cambio di campo sull’8-2 per Brescia nel tiebreak, Krauchuk (premiato mvp) e compagni hanno trovato il modo di ribaltare il punteggio e chiudere la serie in due partite.

Ieri coach Graziosi ha concesso un giorno libero alla truppa, oggi è in programma una doppia seduta di allenamento; inizia dunque la marcia di avvicinamento a gara1 della semifinale, in programma giovedì 11 aprile. Contro Cuneo o contro Porto Viro? La soluzione del rebus sarà svelata lunedì prossimo, quando le due squadre si troveranno di fronte nell’impianto della formazione piemontese targata Puliservice Acqua San Bernardo. Per ora ha sempre prevalso la squadra che giocava in trasferta (per 3-0 Porto Viro, per 3-1 Cuneo), ma il fatto di aver riequilibrato la serie fa pendere il pronostico dalla parte della squadra di Battocchio, da tutti considerata come una delle più serie accreditate per la vittoria finale del campionato. Dall’esito di questa gara3 dipende ovviamente la sede di gara1 di semifinale: se vince Cuneo, trasferta in Piemonte giovedì prossimo, se invece passa Porto Viro, si gioca al Palaestra, con la macchina organizzativa biancoblù che si metterà in moto per la vendita dei biglietti. La squadra, come detto, lavorerà normalmente in attesa di conoscere il nome dell’avversario; al momento non è ancora stato stabilito se nel fine settimana sarà organizzato uno scrimmage (in genere contro l’abituale avversario Santa Croce) per tenere alto il ritmo e l’intensità.