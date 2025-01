Emma Villas va all’assalto di Macerata. Bonami: "Se c’è continuità siamo forti"

Emma Villas affronta Macerata. Davanti al proprio pubblico i biancoblù cercano di ritrovare quelle sensazioni positive che permettano di ricostruire la rincorsa ad un posto nei play-off. Il capitano Federico Bonami è stato esplicito: "Se giochiamo con continuità siamo una squadra molto forte – ha detto ai microfoni del sito ufficiale della società –, per cui dobbiamo necessariamente guardare a cosa abbiamo fatto in quella serie di tre partite vinte in fila contro Reggio Emilia, Aversa e Pineto per capire cosa abbiamo fatto bene e provare a rifarlo. Contro Ravenna e Brescia, chiaramente, non siamo riusciti a fare le stesse cose, un po’ per merito del gioco espresso dai nostri avversari, un po’ perché non siamo stati bravi a sufficienza nell’ostacolarli come pensavamo di poter fare". Contro Macerata serve una vittoria da tre punti: "Hanno dei giocatori molto bravi – ha aggiunto Bonami – pur essendo una neopromossa. All’andata abbiamo perso 3-0, ancorché andando ai vantaggi in un paio di set. Dobbiamo capire cosa non ha funzionato contro Ravenna e Brescia, cercando di modificarlo rapidamente perché abbiamo bisogno di punti, abbiamo bisogno di continuità nel nostro gioco, non possiamo permetterci di stare sulle montagne russe". Le possibili chiavi del match: "Dobbiamo lavorare bene a livello di cambio palla – ha detto Bonami –, giocare una buona fase di contrattacco per esaltare il nostro pubblico e esaltarci anche noi in campo. Dobbiamo giocare in maniera pulita e lucida, senza farci prendere dal nervosismo. Io lo dico sempre, la testa può fare la differenza, dobbiamo usarla bene". Ha parlato anche Claudio Cattaneo: "Vogliamo riprenderci la vittoria in casa – ha detto il martello –. Ogni punto è importantissimo, tutto quello che possiamo portare a casa dobbiamo provare a farlo. Contro Ravenna è stata una partita difficile non siamo mai riusciti ad affrontare al meglio il loro gioco, contro Brescia abbiamo avuto un buon approccio e ce la siamo giocata nei primi due set e nel quarto. Abbiamo incontrato due squadre in grande forma". Su Macerata: "Sicuramente è una partita complicata – ha sottolineato Cattaneo –, hanno bisogno di punti in chiave salvezza, hanno raccolto poco negli ultimi tempi, verranno qua agguerriti, hanno preso un nuovo giocatore (lo schiacciatore Todor Dimitrov), cercheranno nuovi schemi per giocare la migliore pallavolo. Noi dobbiamo esprimere il nostro miglior gioco e provare a portare a casa i tre punti". Fischio di inizio alle 17,30, arbitrano Russo e De Simeis, biglietteria del Palasport aperta a partire dalle 16.