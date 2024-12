Emma Villas vince e rientra nella zona playoff. Bisogno: "Ma il Palasport è questione da valutare"

Euforia in casa Emma Villas dopo il netto successo su Pineto. La squadra di Graziosi adesso è al quinto posto e guarda con grande ottimismo alle prossime partite. Il presidente Giammarco Bisogno (foto) ha tracciato un bilancio del 2024, discernendo la valutazione sportiva da quella ‘ambientale’:

"Sotto il profilo sportivo il bilancio è buono – ha detto –. Abbiamo giocato la finale per andare in Superlega, quindi si può dire che sia stato fatto un ottimo lavoro nella scorsa stagione sportiva. Questa stagione è in corso, la squadra è allineata agli obiettivi iniziali, cioè la conquista di un posto playoff: abbiamo avuto problematiche fisiche in alcuni giocatori nei primi mesi del campionato, ma la stagione può proseguire bene".

Diverso il discorso sull’aspetto societario: "Sotto il profilo organizzativo, societario e ambientale ho alcune perplessità – ha sottolineato il presidente –. Nei primi mesi del campionato si è registrata una diminuzione di affezionati e di pubblico, forse è stato perso un po’ di entusiasmo e certamente il Palaestra nei mesi invernali non aiuta. Il progetto che portiamo avanti è impegnativo, ci sono molti sponsor e il pubblico è certamente un elemento importante. Nei prossimi mesi dovremo fare molte valutazioni, a partire dal palazzetto, e ci confronteremo con l’amministrazione comunale: questo tema rimane molto delicato. Di tempo a disposizione ne abbiamo, dovremo valutare varie situazioni, è un percorso da compiere nei prossimi mesi.

La società ha da alcuni mesi un nuovo cda. Dopo dieci anni di volley di serie A Emma Villas è anche alla ricerca di nuove partnership a livello societario e di sponsorizzazione. Siamo aperti a tutte le soluzioni e stiamo lavorando per inserire altri imprenditori".

Bisogno ha accennato alla Superlega: "Stiamo lavorando a partnership con altre aziende per quell’obiettivo. Per disputare la Superlega serve un budget importante. Quindi c’è bisogno del sostegno di altri imprenditori. Mentre da un punto di vista sportivo siamo imprevedibili e solitamente la seconda parte di stagione è migliore della prima. Fu così anche quando vincemmo il campionato di serie A2".