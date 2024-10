Emma Villas vince in rimonta a Pineto. Trionfo al tiebreak con Nelli e Randazzo

PINETO

2

SIENA

3

PINETO: Zamagni 10, Iurisci, Catone 1, Morazzini, Baesso 8, Kaisaslalo 28, Molinari 2, Pesare, Di Silvestre 9, Presta 10, Favaro 2, Bulfon 2, Calonico, Randazzo. All. Di Tommaso

SIENA: Trillini 6, Nevot 3, Bonami, Melato, Coser, Patrick 4, Alpini, Nelli 38, Rossi 3, Pellegrini, Randazzo 16, Ceban 2, Cattaneo 8. All. Graziosi

Arbitri: Gasparro e Autuori.

Parziali: 25-23, 31-29, 19-25, 20-25, 12-15

PINETO – Con una grande rimonta Siena sbanca Pineto e ottiene la seconda vittoria in campionato. Nelli stratosferico: l’opposto arrivato da Trento dimostra di essere un superlusso per la categoria, mettendo a terra qualsiasi pallone. Alla fine sono 39 i suoi punti. Emma Villas meglio da quando Randazzo ha preso il posto di Patrick nello scacchiere tattico di coach Graziosi. I bianconeri provano a estrarre punti dal servizio, ma la precisione latita. Nelli prova a riportare Siena a contatto (21-17), Presta ripristina le distanze. Pineto si procura cinque setpoint consecutivi sul 24-19 ma deve ricorrere fino al quinto per mettere a terra con Kaisaslalo la palla del 25-23. Partenza pessima anche nel secondo set: Pineto va avanti 4-1. I brasiliani ci sanno fare con i piedi: Baesso salva una palla di collo destro permettendo a Kaisaslalo di piazzare il muro che impedisce a Siena di agganciare la parità. Emma Villas pareggia con Nelli e passa avanti (17-18) con l’ace di Randazzo. Controsorpasso dei padroni di casa (20-18) ma l’errore di Di Silvestre annulla il doppio vantaggio. Siena annulla due setpoint dal 24-22 pinetese, poi ne cancella un altro paio, quindi ne ha uno a disposizione grazie al solito Nelli. L’ex Trento ne procura un altro, ma la successione dei vantaggi riporta avanti Zamagni & C.. Kaisaslalo firma due punti in fila per il 2-0. Siena parte 5-0 nel terzo, poi va anche a +6 (14-8). Gli uomini di Di Tommaso provano il riaggancio (14-17) ma Nelli e compagni sono in controllo della frazione. E la chiudono avanti per 25-19. Partenza sprint anche nel quarto: 6-2 con Nelli dopo l’eccellente lavoro in difesa di Cattaneo e il muro su Presta. Trillini a segno per l’11-6, Di Silvestre replica per il -3. Randazzo out, Pineto torna a -2 (11-13). Il vantaggio oscilla fra i tre e i quattro punti, poi un gran muro di Rossi su Kaisaslalo per il +5. Nelli buca il muro: si va al tiebreak. Di Silvestre a segno: 2-0 Pineto. Nelli pareggia: 3-3. Si va al cambio campo sull’8-7 per Siena. Ennesimo punto di Nelli: 10-7. Poi chiude Randazzo al terzo matchpoint.