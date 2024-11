Emma Villas Volley cade a Pordenone. Sfida punto a punto, ma Siena cede

PRATA DI PORDENONE

3

SIENA

1

PRATA DI PORDENONE: Katalan 12, Alberini 3, Sist, Benedicenti 1, Scopelliti 7, Ernastowicz 12, Aiello, Meneghel, Terpin 24, Guerriero, Agrusti, Truocchio, Bomben, Gamba 26. All. Di Pietro.

SIENA: Trillini 8, Nevot 3, Bonami, Melato, Coser, Alan 3, Alpini, Nelli 23, Rossi 7, Pellegrini, Randazzo 20, Cattaneo 11. All. Graziosi.

Arbitri: Scotti,Serafin.

Parziali: 29-27, 25-23, 32-34, 25-22.

PRATA DI PORDENONE - Quinta sconfitta in campionato per Emma Villas. I biancoblù cadono a Prata di Pordenone (3-1), vanificando in qualche modo il buon risultato ottenuto sette giorni fa contro Porto Viro. È la prima sconfitta con Nelli titolare: se le quattro precedenti erano arrivate senza l’opposto (autore di 23 punti), stavolta non c’è l’attenuante di un’assenza così pesante. Non che fra le due squadre ci sia stato un grosso divario: due set conclusi ai vantaggi, uno per parte, due chiusi con un margine massimo di tre punti a favore dei friulani, che però hanno tirato fuori qualcosa in più nei momenti chiave.

Come quelli del primo set, quando Emma Villas ha quattro opportunità di portarlo a casa; Prata riesce sempre ad operare il cambio palla e poi quando ha la sua prima occasione la sfrutta subito. Nel secondo Gamba e compagni hanno un maggiore controllo delle operazioni, sfruttando la terza palla set per assicurarsi almeno un punto. Terzo set da cinema: Prata avanti 24-21, pronta ad esultare, ma è vittima del cosiddetto ‘braccino’ e commette tre errori consecutivi. La squadra di Di Pietro ha a disposizione altri quattro matchpoint, ma Nevot (nella foto) si affida a Randazzo e li annulla tutti e quattro.

Ora è il momento di Emma Villas: alla quinta palla per portare la sfida al quarto va a segno ancora con Randazzo. Di pura inerzia i biancoblù volano sul +4 (8-4) in avvio di quarto set. Prata torna a contatto, Emma Villas allunga di nuovo, altro pareggio dei padroni di casa. Il break decisivo è un muro di Scopelliti su Trillini, poi all’ottava palla match chiude i conti Terpin.