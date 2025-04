Empoli Timenet sconfitta al tie break da Fucecchio Volley nel derby

Il derby fra Empoli Timenet e Fucecchio Volley si è risolto con la vittoria delle ospiti bianconere che si sono imposte, al tie break, dopo partita molto tesa. Il primo set ha visto le empolesi imporsi per 25-18. Ma nel secondo c’è stato il ritorno delle fucecchiesi. Le giallonere si sono avvicinate al pareggio 21-23, ma due errori hanno consegnato il set alle avversarie. Il terzo set ha visto le ospiti piazzare un 0-7 iniziale recuperato pian piano dalle empolesi fino al 21-22. Finale convulso con le ospiti che si sono imposte per 25-27. Nel quarto set grande equilibrio fino al 19-19 e nel finale un 6-2 che ha consentito il pareggio. Il tie-break ha visto le ospiti resistere al ritorno delle giallonere. Probabilmente la stanchezza delle empolesi, che avevano giocato 48 ore prima una partita lunga perduta al tie break, ha condizionato il risultato. Adesso le empolesi sono seconde in classifica a 62 punti e tornano sul parquet del PalAramini mercoledì alle 21, contro l’Astra Firenze, prima in classifica. La Montelupo ha perduto in casa con Le Signe che sono lanciate verso le zone alte della classifica. Eppure le ceramiste si erano aggiudicate il primo set, ma poi hanno ceduto. L’A.P. Certaldo, penultima in classifica, non è riuscita a fare punti al PalaWanny di Firenze contro Il Bisonte Company. Il 3-0 finale (25-17; 25-23; 25-13) conferma il divario fra le due squadre e il Certaldo si conferma al penultimo posto in classifica. In campo maschile il Jolly Volley Fucecchio ha mantenuto fede al pronostico battendo in tre sets l’Emma Villas La Bulletta, fanalino di coda del girone salvezza (25-18; 25-17; 25-14).