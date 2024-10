Esordio L’Hokkaido cerca il decollo ad Adro

Si alza il sipario sul campionato di serie B e la Hokkaido parte alla scoperta del nuovo torneo e di se stessa. Prima in trasferta per i rossoblù di coach Francesco Guarnieri, che saranno di scena alle 18.30 ad Adro, in provincia di Brescia contro la Radici Product. "Giochiamocela", è il commento di coach Francesco Guarneri, nonostante il precampionato abbia lasciato il segno: in dubbio infatti la presenza dell’opposto titolare Ricci Maccarini, fermo da due settimane per un problema agli addominali e considerato che la prossima settimana i rossoblù saranno attesi dal turno di riposo non c’è intenzione di rischiare. "Vedremo se potrà venire con noi e darci una mano".

Magari con qualche innesto a muro, ma nella migliore delle ipotesi il giocatore dovrebbe partire dalla panchina. Recuperato invece da un problema alla caviglia lo schiacciatore e capitano Ronchi, rientrato in gruppo proprio in questa settimana.

Il pre campionato ha dato segnali di crescita da parte del giovanissimo gruppo rossoblù, che ha pareggiato 2-2 e vinto 4-0 le amichevoli con i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia (formazione neo promossa in serie B), battuto Modena 3-2 e 4-1, formazione che ritroverà nella regular season, battuto Rubicone e perso 3-1 con Sassuolo, unico ko nella marcia di avvicinamento alla prima di campionato.

Ma da oggi si fa sul serio e c’è curiosità per capire come l’Hokkaido, composta in buona parte da talenti del settore giovanili, tra i quali diversi nazionali giovanili, reagirà all’esordio in una gara che conta: "Siamo cresciuti molto a muro e in contrattacco nel corso dell’estate, siamo ancora altalenanti in ricezione e battuta", spiega Guarnieri, fiducioso in vista della trasferta di Adro. "I nostri avversari sono un mix di esperienza e gioventù, ma sono convinto che abbiamo i mezzi per giocarcela, all’interno di un torneo che prevede 3-4 squadre di primissimo piano e tante altre con cui non si parte battuti. Sappiamo di dover crescere all’interno della stagione: Adro sarà il primo step".

Primo step e primi dubbi di formazione: in opposto dovrebbe partire Popov, ma Guarnieri potrebbe anche adattare Dalfiume o Ronchi. Dovrà rivedere gli equilibri il tecnico, che punta ad avere il sestetto al completo alla prima casalinga con Montichiari, dopo turno di riposo, il prossimo 26 ottobre al PalaSavena, ma che punta a iniziare la stagione con un blitz esterno, per dimostrare di poter andare oltre ai primi problemi fisici.