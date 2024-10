Evento del vero volley. Il tempo dello sport. Marzari ed Eccheli parlano di “percorsi“ all’Università

Si svolgerà domani mattina presso l’Aula C03 dell’Università degli Studi di Milano, in via Mangiagalli 25 il primo dei quattro convegni del progetto “Il tempo dello Sport. Il tempo per riflettere” dal tema “Le ragioni e le tappe di un percorso”, realizzato dal Consorzio Vero Volley. Dopo i saluti istituzionali di Aldo Bruni Gianni, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, sarà Fabio Esposito, professore Ordinario di Fisiologia e Delegato del Magnifico Rettore alla Progettazione di nuove sedi e impianti sportivi dell’Università Statale di Milano, a introdurre il convegno. Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley e dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda di Milano, parlerà del tempo della costruzione di un Consorzio, mentre Massimo Eccheli, allenatore della prima formazione maschile di Vero Volley, discuterà del tempo dell’apprendimento Infine, il Reader in Logic at King’s College London e pallavolista, Carlo Nicolai, tratterà del tema del tempo della gara, seguito da Luca Imeri, professore Associato di Fisiologia presso l’Università degli Studi di Milano, che chiuderà l’incontro parlando del tempo dello sport e del tempo del cervello. G.L.