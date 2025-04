Fcredil Bologna punta alla qualificazione playoff prima della Final Four di Coppa Italia

Blindato il primo posto, in casa Fcredil si pensa al prossimo obiettivo: difendere il primato e chiudere aritmeticamente la qualificazione playoff prima della partenza per la Final Four di Coppa Italia di Fasano, in programma (18 e 19 aprile prossimi (semifinale il 18 con Fantini-Folcieri): per riuscire nel proprio intento, le rossoblù di coach Fabio Ghiselli dovranno passare questa sera alle 20.30 a Castel d’Azzano, sul campo della Smapiù Arena Verona e poi ripetersi nel prossimo fine settimana con Castelfranco Veneto.

Alle 18 si gioca Vicenza-Cesena, scontro diretto per il terzo posto, l’ultimo utile per i playoff e vincendo a Verona, Bologna potrebbe salire a +9 sul quarto posto a quattro giornate dal termine e potrebbe così chiudere i giochi tra una settimana.

All’appuntamento di Verona Bologna ci arriva in palla, con la formazione al completo e reduce dalla prova di forza con Vicenza, in cui ha dato prova di saper sfoggiare la miglior pallavolo possibile alzando il livello caratteriale e tecnico nell’appuntamento per il primato, caratteristica che servirà in vista di Final Four e playoff.

Di più: Neriotti è in crescita, come pure Bongiovanni, rientrata due settimane fa dopo uno stop per problemi addominali e fondamentale nell’ingresso del quarto set per chiudere 3-1 su Vicenza. La squadra è in crescita al servizio, grazie pure agli ingressi di Cavicchi e De Paoli, ha in Tellaroli e Pulliero terminali offensivi costanti e in crescita, ora che si avvicina il momento clou della stagione c’è pure Alma Frangipane, elemento di equilibrio capace di mettere a referto 14 punti nell’ultima sfida.

La Fcredil è chiamata a tenere il passo: e a prendersi la rivincita su Verona dell’ex tecnico rossoblù Zappaterra, che passò al PalaLirone (2-3) all’andata.

Le altre gare: Life 365 Forlì-Eagles Vergati, Pieralisi Jesi-Banca Annia Aduna Padova, Lasersoft Riccione-Cortina Express Imoco, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto-Olimpia Teodora Ravenna, Volksbank Vicenza-Angelini Cesena, Clementina Castelbellino-Rg Stampa Futura Teramo.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 50; Lasersoft Riccione 45; Volksbank Vicenza, Angelini Cesena 44; Banca Annia Aduna Padova 36; Olimpia Teodora Ravenna 34; Cortina Express Imoco 33; Azimut Giorgione Castelfranco Veneto 32; Smapù Arena Verona, Pieralisi Jesi 31; Life 365 Forlì 25; Eagles Vergati 16; Clementina Castelbellino 14; Rg Stampa Futura Teramo 6.

Marcello Giordano