Fcredil, il primato ora vale doppio. Le ragazze volano in final four

La Fcredil Bologna è campione d’inverno, il primo obiettivo stagionale è raggiunto, con una giornata di anticipo sulla fine del girone di andata. A 24 ore di distanza dall’ennesima prova di forza fornita a Riccione (vittoria per 3-1) dalla squadra di coach Ghiselli, che si è confermata imbattuta lontano dal PalaLirone, è arrivato il ko di Vicenza a Castelfranco Veneto: il che significa +5 in classifica (31 i punti di Laporta e avversarie, 26 quelli della Volksbank).

Significa pure +9 sulla quarte Padova e Jesi, in virtù del ko casalingo delle patavine con l’Imoco e playoff più che ipotecati. Il primato consegna anche il pass per la qualificazione alla Coppa di Lega di B1 femminile. Come già due anni fa, stagione della promozione in A2, Bologna si giocherà il trofeo. Allora lo fece al PalaDozza, al termine di una manifestazione organizzata in casa. Non questa volta, però, quasi certamente.

Due settimane fa si è tenuto un summit con la Federvolley e in virtù degli accordi tra Regione Emilia Romagna e federazione Pallavolo dirigenze (anche quella della Hokkaido, in corsa per la qualificazione in campo maschile) e Comune si interessarono per capire se fosse possibile riportare la Final Four a Bologna, ma in virtù del fatto che all’Unipol Arena si disputeranno già Coppa Italia di SuperLega maschile (25 e 26 gennaio) e quella femminile di serie A (l’8 e 9 febbraio), i vertici hanno preferito per motivi promozionali portare la manifestazione altrove: probabilmente si giocherà a Roma, ad aprile, forse nel weekend pasquale che cadrà il 20.

Il Volley Team Bologna ci sarà, intenzionato a ripetere la doppietta Coppa Italia promozione di due anni fa per riscattare così la retrocessione della scorsa stagione in B1, maturata all’ultima giornata. Se ci sarà anche la Hokkaido Bologna, sarà chiaro nel weekend: in B maschile, il primato si deciderà all’ultima giornata e i rossoblù non saranno più artefici del proprio destino, dopo aver perso 3-1 a domicilio con Mirandola (secondo ko) ed essere stati sorpassati al vertice dalla formazione della provincia di Modena, che ha 34 punti contro i 32 della Hokkaido.

La squadra di coach Guarnieri sarà chiamata sabato a battere il Benacus nella tana di Bardolino per 3-0 o 3-1, per tornare in vetta e dovrà poi attendere l’esito della sfida tra Mirandola e Cremonese di domenica (ore 18) per sapere se potrà coronare un girone di andata comunque straordinario, considerato che l’obiettivo iniziale del club era quello di una tranquilla salvezza.