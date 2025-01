Volley serie C. Cadono San Pio X e Benedetto Cento

È stato un turno da dimenticare – il primo del 2025 – per le selezioni della nostra provincia impegnate nel campionato di serie C maschile di pallavolo. Chi mastica più amaro in assoluto è la San Pio X, finita al tappeto in maniera inaspettata a San Pietro in Vincoli contro il modesto ma combattivo San Zaccaria Atlas. I romagnoli – in precedenza penultimi in classifica – si sono imposti per 3-2 (25-22, 17-25, 25-21, 26-28, 16-14), approfittando di una serata no dell’Arredo Uno che ha lasciato per strada due punti preziosi. Già, perché sia Paolo Poggi che Pietro Pezzi hanno fatto bottino pieno, e adesso la San Pio X è terza a -4 dalla vetta e -3 dalla seconda piazza. È andata ancora peggio alla Benedetto Volley, mai in partita proprio contro la Pietro Pezzi, corsara a Corporeno in maniera nettissima (0-3, con parziali 16-25, 12-25, 14-25). La Pasquali ora è sesta a 20 punti in compagnia della Consar Ravenna, però la graduatoria è cortissima considerando che tra il quarto e il nono posto ci sono sei squadre in quattro punti. Meno dolorosa ma altrettanto pesante la sconfitta della Niagara sul campo della Pallavolo Bologna (3-0, con parziali 25-14, 25-11, 25-12), coi granata sempre penultimi con 8 punti all’attivo. Nel prossimo turno, l’ultimo del girone di andata, è in programma il derby tra Niagara e Pasquali (domani alle 21,15 alla palestra Bonati di Ferrara). Inutile dire che la Benedetto Volley è favoritissima. Sabato alle 20,30 alla palestra di Pontelagoscuro invece la San Pio X ospiterà il Volley Cesenatico, quarto della classe a -4 dall’Arredo Uno e quindi avversario potenzialmente molto scomodo. Dopo il passaggio a vuoto di San Pietro in Vincoli però la San Pio X deve assolutamente battere un colpo.

s.m.