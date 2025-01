Valsa Davyskiba ritrovato: "Ora ripartiamo"

È rinato Vlad Davyskiba, risorto dalle ceneri di un infortunio a inizio preparazione che ne aveva minato la condizione atletica della prima metà di stagione e che aveva consegnato a Giuliani una squadra dall’equilibrio instabile. Oggi, mentre Rinaldi e Gutierrez continuano ad alternarsi al suo fianco, il martello bielorusso è tornato il faro acceso capace di guidare la Valsa Group nella notte, come quella delle sei sconfitte consecutive finalmente diradatasi con la vittoria di domenica scorsa. "Una vittoria molto importante per noi" racconta l’mvp di Monza, in un match chiuso individualmente al 61% in attacco, al 50% in ricezione e con 4 ace a tabellino per un totale di 19 punti personali.

Davyskiba, quanto conta il successo di domenica scorsa? "La vittoria di Monza è molto importante per noi, per il nostro percorso. Un percorso che ci ha visto portare a casa meno punti di quelli che volevamo sin qui. Ma l’ultimo match è un punto di ripartenza, per combattere fino alla fine contro avversarie anche di più alto livello".

Per confermarvi ora c’è la Rana Verona di Stoytchev: un’avversaria scomoda? "Verona ha attaccanti molto forti, tra i migliori del campionato in tutti i settori statistici. Sfideremo una squadra che adesso si è conquistata la Final Four di Coppa Italia, quindi un top team di SuperLega".

Come la affrontate? "Come sempre lavoreremo fino all’ultimo, preparandoci in ogni dettaglio. Abbiamo un valore aggiunto in più, però: il nostro pubblico, che come sempre ci aiuterà".

Ecco, lo ha detto lei: quanto sarà decisivo l’apporto di un pubblico ritrovato? "Se il pubblico tifa così tanto aiuta, dà energia, fa fare delle cose che altrimenti forse non verrebbero, non ci riuscirebbero. Sappiamo quanto può valere l’appoggio dei nostri tifosi in sfide delicate di questo genere". Rispetto all’andata quanto sono cambiate le cose, tra voi e Verona? "Di squadra non saprei, ma per me sono cambiate molto: all’andata ero ancora infortunato mentre adesso sto bene. Così Modena ha uno schiacciatore in più e può usare tutte le armi che ha al suo arco. Per il resto la classifica è simile all’andata".

Torniamo a lei: è molto cresciuto in queste settimane... "Mi sento cresciuto perché il nostro lavoro è indirizzato sulla strada giusta. Io darò il massimo sempre, in campo, contro Verona e contro chiunque altro e ovviamente anche in settimana in allenamento".

Lei è contento di quello che sta facendo in campo oggi? "Molto contento. Ma non posso certo fermarmi, sento di poter migliorare ancora e lavorerò sodo per dare ancora di più ai miei compagni in questa ultima parte di campionato nella quale vogliamo fare bene".