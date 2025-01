Fcredil, prova di forza e leadership blindata. Ghiselli: "Strepitoso lo spirito del gruppo"

Fcredil Bologna 3Eagles Vergati 0(25-16, 25-11, 25-16)

FCREDIL BOLOGNA: Fucka 6, Bongiovanni 4, Neriotti 12, Frangipane 3, Saccani 4, Tellaroli 13, Laporta (L1); Cavicchi 1, Malossi, Taiani 3, De Paoli 1, Pulliero 6, Melega (L2). All. Ghiselli.

EAGLES VERGATI LISSARO: Bulegato 5, Sturaro 3, Tiso 1, Salmaso 4, Fabbo 8, Facco 1, Morbiato (L1); Green, Profumo 3. Non entrate: De Zanetti, Campagnaro, Vitale. All. Civiero.

Arbitri: Gardellin e Bragato.

Domina la partita e il girone di andata, la Fcredil, che gira la boa del gruppo C del campionato di serie B1 di volley femminile come meglio non si potrebbe: quarta vittoria consecutiva e undicesima in 13 giornate.

Vittoria senza discussioni, ennesima prova di forza di un gruppo che cammin facendo sta limitando sempre più i cali di tensione. Marcia da rullo compressore: 3-0 alla Eagles Vergati penultima, la fuga in classifica diventa un assolo.

Vicenza, Riccione e Padova perdono punti, Bologna vola a +6 sulla seconda e a +10 sulla quarta, prima esclusa dai playoff, con il titolo di campionessa d’inverno e la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia già in tasca.

Per coach Ghiselli arrivano segnali di crescita individuali e di meccanismi di squadra, in un match in cui può permettersi il lusso di ruotare sestetti e quasi tutte le giocatrici a disposizione, senza che la squadra ne risenta. "Il bilancio dell’andata è positivo, ci siamo guadagnati qualche bonus in vista del ritorno, ma dovremo stare sul pezzo. Lo spirito delle ragazze è strepitoso, stiamo crescendo sul campo e a livello di cattiveria agonistica. Ma siamo solo a metà, avanti così".

Sta crescendo Fucka, dopo un girone di andata condizionato da problemi alla caviglia. Sta trovando continuità e braccio pesante l’opposta Tellaroli: soprattutto Bologna mura e difende allo sfinimento. Si spiega anche così il primo set, in cui le rossoblù volano fino al 23-11 e chiude 25-16: e senza I 7 errori punto, il bottino delle venete sarebbe stato ancor più magro. Lo è infatti nel secondo, chiuso 25-11 e non c’è discussione neppure nel terzo, quando entrano anche seconda palleggiatrice e secondo opposto. Bologna vince, convince e vola.

Le altre gare: Cortina Express Imoco-Pieralisi Jesi 3-1, Rg Stampa Futura Teramo-Azimut Giorgione Castelfranco Veneto 1-3, Clementina Castelbellino-Smapiù Arena Verona 1-3, Olimpia Teodora Ravenna-Banca Annia Aduna Padova 3-0, Angelini Cesena-Life 365 Forlì 3-1, Volksbank Vicenza-Lasersoft Riccione 3-2.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 34; Volksbank Vicenza 28; Angelini Cesena 24; Lasersoft Riccione, Cortina Express Imoco, Smapiù Arena Verona 23; Banca Annia Aduna Padova 22; Pieralisi Jesi, Azimut Giorgione 21; Olimpia Teodora Ravenna 17; Life 365 Forlì 12; Clementina Castelbellino 9; Eagles Vergati Lissaro 7, Rg Stampa Futura Teramo 6.