Fcredil tra rischi e sorrisi. Capitan Fiore da applausi trascina la Vtb al successo

SIRDECO

1

FCREDIL BOLOGNA

3

(25-21, 25-27, 25-27, 18-25)

SIRDECO : Tosic 29, Bassi 16, Formenti 2, Casarotti 1, Bisegna 5, Stellati 7, Falcone (L1); De Fabbritiis, Martinez 2. Non entrate: El Mahi, Mantovani (L2), Cherepova. All. Gianni.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori 7, Fiore 29, Lotti 17, Tresoldi 13, Neriotti 8, Saccani, Laporta (L1); Rossi 2. Non entrate: Del Federico, Taiani, Bongiovanni, Tellaroli, Bovolo (L2). All. Zappaterra.

Arbitri: Morgillo e D‘Argenio.

Che rischio e che fatica: ma vittoria doveva essere e vittoria è stata e tanto basta.

Bologna chiude a Pescara un periodo negativo di cinque ko in sei gare, trovando il secondo successo in questo girone di ritorno dopo quello con Altafratte.

Vittoria fondamentale per la Fcredil, che si porterà dietro nella poule retrocessione che scatterà dopo l‘ultima giornata in programma a fine gennaio i punti messi in cascina nella stagione regolare: sale a 16.

E‘ al quartultimo posto, ma soprattutto sarebbe quarta a pari punti con Lecco nella Poule retrocessione, dove le ultime cinque del girone A incroceranno le ultime cinque del girone B, e i primi cinque posti significheranno permanenza in serie A.

Bologna si rimette in linea con l‘obiettivo salvezza, pur rischiando grosso con il fanalino di coda ancora senza vittorie.

Pescara vince il primo set, recupera 4 punti nel secondo e si ritaglia pure il set point per volare 2-0. La Fcredil è spalle al muro e a risollevarla ci pensa Fiore, che con 4 punti consecutivi regala il 25-27 che rimette in carreggiata le rossoblù.

Saranno 29 a fine partita per la capitana, che si ripete nel delicatissimo punto a punto del terzo set: stesso copione e stesso finale, con il punto del 25-27 chiuso con una schiacciata da seconda linea di Fiore, sulla quale l‘arbitro vede il tocco che fa esplodere la contestazione di Pescara.

Soffre la pressione di dover vincere, la squadra di coach Zappaterra, che fatica a trovare percentuali in attacco buone, ma che si scioglie nel quarto set, una volta messo il match sui giusti binari, quando anche Lotti e Tresoldi fanno la voce grossa. Vittoria fondamentale.

E ora sotto con gli ultimi scontri diretti: domenica in casa con Brescia e il 21 a Soverato.

Le altre gare: Busto Arsizio-Perugia 3-0, Albese Como-Talmassons 3-0, Messina-Valsabbina Millenium Brescia 3-2, Altafratte Padova-Soverato 3-1.

La classifica: Perugia 43; Busto Arsizio 41; Città di Messina 38; Talmassons 31; Albese Como 27; Millenium Brescia 23; Vtb Fcredil Bologna 16; Volley Soverato 12; Altafratte Padova 8; Pescara 1.

Marcello Giordano