Federici ’avverte’ Perugia: "Niente è impossibile"

Un successo che ci voleva, "uno stimolo e una forza per andare avanti, per continuare sulla nostra strada e con le nostre idee". Filippo Federici (foto) è tornato a riprendersi il suo posto da titolare ed è tornato a farlo anche sorridendo, con un successo che mancava da quasi venti giorni e cinque partite in casa della Valsa Group. Il 3-2 maturato ai danni di Monza è un’iniezione vitale di energia per Bruno e compagni, più che per la classifica è stato ossigeno puro per il morale e la fiducia, e il libero ritrae a modo sua la situazione appena passata, provando a immaginarsi anche quella immediatamente futura.

Federici, c’è stato qualcosa di particolare che avete fatto nella settimana di passione post Verona?

"In realtà come è già stato detto dagli altri nel post Verona e nel post Monza, eravamo sempre in palestra a lavorare: il segreto è quello, per arrivare pronti alle partite".

Una reazione anche caratteriale?

"La reazione? Sì, certo, è dipesa anche dalle facce, dall’atteggiamento, da come siamo riusciti a stare dentro la partita. Credo si sia visto, anche per darci una mano nelle situazioni complicate, come quella di essere raggiungi dal 2-0 al 2-2".

Una squadra unita anche attorno al coach?

"Noi cerchiamo di seguire quello che ci viene detto dall’allenatore, il rapporto è più che buono. Le scelte riguardano la società, noi siamo più che contenti del gruppo in generale, del gruppo squadra, e penso che dobbiamo continuare su questa scia positiva".

Lei come si sente, dopo qualche partita passata finalmente in campo e il recupero dall’infortunio al ginocchio?

"Fisicamente e personalmente mi sento bene. Chiaramente vengo da un post infortunio, ma proprio per questo colgo l’occasione per ringraziare tutti i medici, i fisioterapisti, chiunque mi abbia aiutato in questo periodo difficile".

Si aspettava un ambiente così caldo, nel bene e nel male? "Qui a Modena ci sono sempre pressioni, ne abbiamo sentito parlare anche noi che veniamo da fuori. Ci si aspettano i risultati, quando non vengono si perde a volte la voglia che c’era prima. Comunque sia noi dobbiamo avere la forza per rialzarci". Il vostro reale valore qual è?

"Non abbiamo un punto preciso dove arrivare, l’obiettivo è esprimere una buona pallavolo".

Da ultimo Perugia: una missione impossibile?

"Iniziamo proprio in queste ore a lavorare su di loro, ma il focus è su di noi, su quello che succede prima di tutto dalla nostra parte del campo. La partita è difficile, difficilissima: ma la parola impossibile nel nostro vocabolario non esiste".