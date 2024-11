Femminile, exploit dei nuovi coach. Moma, sconfitta troppo severa

Risultati alterni nella sesta giornata dei campionati minori di pallavolo: nel settore femminile sono positivi gli esordi dei nuovi allenatori del Volley Modena, e della BSC Sassuolo, anche se nel caso delle cittadine non è ancora chiara quale sarà la scelta tecnica che effettuerà il vulcanico presidente Mirco Muzzioli. Si dice che abbia in mente, o stia sondando già qualche personaggio, e questo fa pensare che difficilmente Max Cerrato riuscirà a tenersi la panchina da primo allenatore, nonostante il netto successo centrato sabato sera sul difficile campo del Montesport Montespertoli, battuto 3-0 (25/15 25/19 25/20) in una gara senza discussioni, risolta dall’ottima prova dell’attacco modenese, dove brilla anche una ritrovatissima Elena Fronza. Vince anche Ivan Tamburello appena approdato sulla panchina della BSC Sassuolo, e non è una vittoria da poco per la squadra sassolese, che batte 3-1 (25/22 17/25 25/18 25/23) il Crema, con un assetto tecnico particolare, con Vittoria Fornari opposta al posto di M’Bra indisponibile, ma con Gatta e Priore capaci di scardinare il muro lombardo. Niente da fare invece per la Moma Anderlini, che pure impegna al massimo l’Ostiano, che vince con un 3-0 (25/20 25/23 26/24) decisamente ingiusto per le giovanissime di Roberta Maioli, che ancora una volta mettono in mostra Martina Susio, topo scorer con 18 punti. Nel settore maschile niente da fare per l’Univolley Carpi contro la capolista Hokkaido Bologna, ma del resto non è che ci si sperasse troppo: nonostante un evidente gap tecnico però, i carpigiani riescono a strappare un set agli ospiti, perdendo 1-3 (27/29 14/25 30/28 19/25), ma con il rammarico dell’occasione persa nel primo set, che poteva dare una inerzia diversa alla gara. Benissimo invece il Modena Volley di Andrea Asta, che supera alla distanza il Grassobbio con un combattutissimo 3-2 (25/23 25/18 28/30 9/25 15/9) che ha rischiato di trasformarsi in una beffa: dopo aver sfiorato il successo da tre punti, i giovani gialloblù hanno subito sul parziale di 9-25 che avrebbe tagliato le gambe a chiunque, ma l’ampio turn over utilizzato dal tecnico modenese nel quarto e soprattutto quinto set, riesce a portare in porto due punti molto importanti per morale e classifica. Nei tornei regionali prosegue al lotta a distanza nel maschile tra la Tecnoarmet Soliera 150, e la RCL Gallonese, mentre tra le ragazze Holacheck Mondial Carpi, e Corlo rimangono vicine al vertice.

Riccardo Cavazzoni