Fgl-Zuma a mani vuote: "Ma buon atteggiamento"

Valsabbina Mil. Brescia

3

Fgl-Zuma Castelfranco

1

Valsabbina Millenium Brescia: Siftar 23, Romanin, Franceschini, Trevisan, Riccardi (L), Veglia, Tonello 8, Scacchetti 4, Stroppa, Davidovic 17, Pistolesi 11, Scognamillo (L), Meli 11. Allenatore: Matteo Solforati.

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa: Zuccarelli 11, Moschettini, Colzi 13, Salinas 13, Tosi, Vecerina 4, Ferraro 2, Tesi (L) , Fucka 8, Fava, Lotti 7, Bisconti (L) . Allenatore: Marco Bracci.

Note: successione set 25-21, 25-18, 25-27, 25-16. Brescia: Muri punto 6, aces 8, battute sbagliate 8. Fgl Zuma: Muri punto 6, aces 8, battute sbagliate 8.

Trasferta a mani vuote per le toscane che mettono in difficoltà l’avversaria senza però smuovere la propria classifica. Alla fine di questo settimo turno coach Bracci si dichiara "Soddisfatto dell’atteggiamento" e gli fa eco la palleggiatrice Ferraro: "Abbiamo dato una risposta importante, ma dobbiamo migliorare". Colzi e Salinas si sono distinte per numero di palloni messi a terra (13). Da segnalare il buon apporto della schiacciatrice Lotti, subentrata a partita in corso, protagonista con 7 punti e ottime percentuali in ricezione. La cronaca del match: la Fgl-Zuma Castelfranco parte con Ferraro in regia e Zuccarelli che torna nel ruolo di opposto, Vecerina e Salinas in banda, Colzi e Fucka al centro, Bisconti libero. L’equilibrio regna sovrano fino al 17-17, quando la squadra di casa piazza tre punti di fila che risultano decisivi per le sorti del parziale. Coach Bracci ricorre anche ai cambi, inserendo Lotti per Vecerina.

Tuttavia ogni tentativo risulta vano, perché Brescia si aggiudica l’avvio. Pressoché simile anche il gioco successivo: sul 15-15 Brescia, infatti, piazza un break di 5 punti e vola sul raddoppio. Nel terzo set coach Bracci schiera la schiacciatrice Lotti al posto di Vecerina. L’avvio di Castelfranco Pisa è promettente (3-8, 7-9), ma le bresciane trovano la parità (14-14) e la sfida è più che mai aperta (21-21O Il finale è tutto un batti e ribatti che conduce le due squadre ai vantaggi, quando è Castelfranco chiude ai vantaggi. Nel quarto set il team locale detta legge e chiude la sfida con ampio margine.