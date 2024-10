Fgl-Zuma, il primo centro. Prova di forza al quinto set

Fgl-Zuma Castelfranco

3

Casalmaggiore (Cr)

2

Fgl-Zuma: Zuccarelli 14, Colzi 17, Salinas 17, Tosi (L), Vecerina, Ferraro 4, Fucka 20, Fava 1, Lotti 7, Bisconti (L). All. Bracci, vice Ficini.

Volley Casalmaggiore: Nosella, Costagli 26, Marku, Perletti 3, Pincerato 1, Montano 32, Ribechi 1, Faraone L), Dalla Rosa 13, Nwokoye 13. All. Napolitano, vice Beccari.

Note: successione set 25-19, 25-21, 23-25, 18-25.

Primo successo per la Fgl-Zuma che si impone al quinto set contro il forte Casalmaggiore nel secondo appuntamento col campionato di A2 Tigotà. Il team di Bracci conquista 2 punti preziosi difendendo il parquet del PalaParenti di Santa Croce, nuovo impianto di tutte le gare casalinghe delle biancoblu, dopo quasi 3 ore di gioco. E ottiene questo primo successo stagionale rimettendo in sesto una gara complessa: Zuccarelli e compagne partono infatti bene tanto da vincere i primi due set, ma i successivi vanno alle ospiti e la sfida arriva fino al quinto set vinto dalla Fgl-Zuma. L’avvio vede le locali sempre avanti seppur di misura: 7-5, 9-6, 13-10, poi allungo con 2 attacchi vincenti delle biancoblu (18-14), ma le avversarie annullano tutto il divario (18-18) per poi incappare in 3 errori che rilanciano le padrone di casa (22-19) e sul finale 2 azioni vincenti della centrale Colzi chiudono la frazione. Molto simile anche la frazione successiva con la Fgl-Zuma al comando (10-8, 15-13, 19-16, 22-18) quando sale in cattedra la schiacciatrice Fucka che porta la squadra al set point prontamente realizzato.

Dal terzo parte la reazione delle avversarie e la gara va avanti in perfetta parità, punto a punto regalando emozioni e divertimento al pubblico del PalaParenti accorso a sostenere la Fgl-Zuma in questa nuova categoria. Sul 20 pari Casalmaggiore firma 3 attacchi vincenti conseguiti, risponde Salinas, ma oramai le rivali riaprono la sfida e sulle ali dell’entusiasmo dominano la quarta frazione. Prima parte più serrata poi Casalmaggiore allunga (12-17, 14-20, 18-25) aprendo le porte alla frazione finale. Brave le toscane a reagire nell’ultima occasione possibile per conquistare almeno 2 punti.