Fgl Zuma in gran spolvero. Espugna il campo di Imola

Clai Imola 0 Fgl-Zuma Castelfranco 3

IMOLA: Pomili 8, Rizzieri 3, Pinarello n.e., Mescoli 8, Ravazzolo 6, Arcangeli n.e., Migliorini 3, Mastrilli (L) pos 87% – prf 62%, Gambini (L) n.e., Visentin, Stafoggia n.e., Bulovic 4, Melandri 9, Stival 14. Allenatore: Nello Caliendo. Muri punto 10, aces 2, errori in battuta 6.

FGL ZUMA: Zuccarelli 15, Colzi 12, Salinas 17, Tosi, Braida, Vecerina 5, Ferraro 2, Tesi (L) n.e., Fucka 9, Fava 1, Lotti n.e., Bisconti (L) pos 59% – prf 40%. Allenatore: Marco Bracci. Muri punto 5, aces 3, battute sbagliate 3.

Arbitri: Marco Pasin e Claudia Lanza. Al videocheck Mattia Vincenzo Massone

Note: 19-25 in 28’, 19-25 in 29’, 31-33 in 43’.

Imola - Un successo per 3-0, il secondo consecutivo, vale il sesto posto in classifica per la Fgl-Zuma Castelfranco. A Imola la formazione toscana gioca una grande partita, dominando i primi due set e conquistando il terzo sul punteggio infinito di 31-33 dimostrando tutta la sua lucidità. Il team di casa si presentava alla vigilia del match con un punto in più rispetto alle castelfranchesi, capaci però di mettere in campo una prestazione di alto livello, in particolare nelle prime due frazioni di gioco. Tanta efficienza in attacco e una difesa impenetrabile rendono la vita difficile alla Clai, che solo nel terzo parziale trova le le contromisure alle avversarie. Ma arrendendosi poi alla vittoria delle biancoblu. Una domenica da incorniciare per la Fgl-Zuma, sostenuta dai propri straordinari tifosi, giunti a Imola in pullman ai quali vanno i ringraziamenti della società per la vicinanza dimostrata, così come lo sponsor Andrea Dolfi con la moglie Suny Riccioni. Con questo successo Castelfranco Pisa sale a quota 19 e guarda al futuro con entusiasmo. L’alzatrice Florencia Ferraro, mvp dell’incontro: "È stata una bella partita, con scambi molto lunghi. Abbiamo disputato un’ottima prova in difesa, fondamentale su cui puntiamo molto. Siamo contente di essere riuscite a vincere. L’obiettivo? Vogliamo fare più punti possibili da qui alla fine della regular season e poi vedremo in quale posizione saremo".