Fgl-Zuma, passo falso. È mancata la continuità

Tigotà Macerata

3

Fgl-Zuma Castelfranco

1

Macerata: Bresciani (L), Battista 12, Morandini 1, Bonelli 1, Mazzon 13, Bulaich Simian 1, Braida n.e., Busolini (L) n.e., Fiesoli 12, Sanguigni, Caruso 19, Decortes 17. All. Lionetti. Mv 15, aces 6, bs 8.

Fgl-Zuma: Zuccarelli 12, Moschettini, Colzi 10, Salinas 8, Tosi, Vecerina 8, Ferraro 3, Tesi (L), Fucka 5, Fava 3, Lotti 1, All. Bracci.

Note: Mv 7, aces 2, bs 7. Successione set: 22-25, 25-15, 25-15, 25-15.

Turno a vuoto per la Fgl-Zuma Castelfranco che parte bene vincendo l’avvio per poi incappare in tre set negativi dando la vittoria alle avversarie. Il punteggio, però, non deve trarre in inganno perché capitan Zuccarelli e compagne giocano tratti anche un’ottima pallavolo, contribuendo a dare vita ad azioni spettacolari e lunghe. È mancata la continuità all’interno del match, come purtroppo già accaduto più volte in questa prima parte di stagione. Lo starting six delle toscane è con Ferraro al palleggio e Zuccarelli opposto, Salinas e Vecerina banda, Colzi e Fucka al centro e Bisconti libero. "Abbiamo giocato un ottimo primo set, poi dal secondo abbiamo commesso troppi errori anche se a tratti abbiamo mostrato un buon livello di pallavolo – commenta la centrale Francesca Fava - sapevamo di trovare di fronte un’avversaria difficile, in settimana lavoreremo per migliorare in vista della prossima importante partita con Mondovì. La mia prova? Sono appena tornata in campo da un infortunio, non sono ancora al 100% della forma".

"Mi dispiace che non siamo riusciti ad esprimere la nostra migliore pallavolo, come invece abbiamo fatto in altre occasioni – aggiunge coach Bracci - solo nel primo set siamo riusciti a tenere testa alle avversarie. Potevamo fare di più, ma va detto che tra noi e Macerata c’è una differenza tecnica importante".

Stefania Ramerini