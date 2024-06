Fgl-Zuma, questo giorno è già nella storia. Al PalaBagagli conquistata la Serie A2

E’ tutto vero. La Fgl-Zuma conquista la A2 vincendo la finale play-off contro l’Energy Sysrem Catania. Una prova magistrale delle ragazze di Marco Bracci che coronano una stagione memorabile. Una gara complicata dall’infortunio dell’opposta Renieri nel primo set, proseguita con la paziente rimonta nella seconda frazione fino all’apoteosi nel terzo set (con il fiato sospeso per un potenziale infortunio di Zuccarelli) lottato punto a punto. PalaBagagli al gran completo per questo storico evento e oltre 1000 utenti collegati online che hanno seguito e ammirato le gesta della biancoblu. Nel primo set le due formazioni si saggiano (4-3, 7-5) in un confronto serrato tra allunghi e recuperi, tra parità e momentanei vantaggi: 12-9, 16-13. Poi Renieri si infortuna alla caviglia e al suo posto entra Tesanovic che si fa trovare pronta. Le padrone di casa gestiscono al meglio lo shock emotivo mantenendosi saldamente al comando (20-17, 22-18). Ace di Vecerina, grande difesa di Tesi e attacco di Zuccarelli portano al set-point (24-18) ed è il capitano a mettere la firma sulla prima frazione. Nel gioco successivo Tesanovic torna nel suo ruolo di schiacciatrice e Zuccarelli diventa opposto. Catania per la prima volta passa avanti (2-5) e guida il match (3-7, 6-12).

La Fgl-Zuma accorcia (9-12), ma l’Energy va sul + 5 (12-17). Zuccarelli guida la riscossa (16-18), Fava firma il punto successivo e arriva il pareggio. E qui le attaccanti biancoblu si scatenano: attacco lungo del capitano dalla seconda linea, Vecerina e Fava salgono sugli scudi e tra attacchi e murano volano sul 23-19, ancora pochi scambi e le locali raddoppiano sul 25-20. Colzi e compagne partono aggressive nella frazione successiva, ma Catania gioca il tutto per tutto (3-3, 5-5, 7-7) e la gara scorre in perfetta parità tra grandi difese, recuperi e attacchi portenti. Finalmente arriva il break vincente (12-9, 14-12) delle locali quando Zuccarelli purtroppo lamenta problemi ad una caviglia.

Entra Tosi, ma dopo pochi attimi Zucarelli è di nuovo in campo da vera guerriera. Catania commette 3 errori di cui 2 battute (17-14), segue l’ace di Fava. Il tabellone segna 20-18, pallonetto vincente di Colzi (21-19), ma Catania tenta l’ultimo assalto (21-20) prima di fallire dai 9 metri. Entra Chisari per alzare il muro ed è una mossa vincente, ma le siciliane rimangono in scia (23-22). Ferraro conquista il set point, tutto il pubblico è in piedi e Vecerina mette a terra la palla che trasforma il sogno in realtà. Fgl-Zuma benvenuta in A2.