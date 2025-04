Filippo Federici: Modena punta al primato nel girone per l'Europa

Un Filippo Federici che ha raggiunto una costanza di rendimento invidiabile e che sembra essere molto vicino alla riconferma in gialloblù nonostante l’arrivo di Luke Perry nel suo ruolo, è tra i primi ad analizzare il netto successo maturato a Milano, un segnale importante per Modena stessa ma anche nei confronti di Verona, che sa di dover temere i gialloblù nella corsa all’Europa: "Una vittoria che fa morale – dice il libero dei gialli – ma fa anche risultato e classifica se pensiamo alla formula di questo girone per il quinto posto, nel quale arrivare il più in alto possibile permette di giocare in casa, che è comunque sempre meglio che giocare in trasferta per noi".

Le parole di Filippo Federici non tengono ovviamente in considerazione il fatto che contro Verona e contro Milano, le due rivali più accreditate per la qualificazione europea, finora Modena ha sempre perso in casa e vinto in trasferta. Il PalaPanini però è il PalaPanini, soprattutto se saprà vestirsi a festa per un match, o due, che contano in ottica futura.

Federici passa poi ad analizzare i contenuti tecnici della partita, che ha visto Modena sempre in controllo delle operazioni tolto che per un breve frangente del terzo parziale: "Siamo soddisfatti del risultato – racconta ancora il numero 77 della Valsa Group – a maggior ragione di un 3-0 come quello che è maturato all’Allianz Cloud. Sapevamo che contro Milano non è mai semplice giocare, perché l’Allianz è una formazione sempre molto ostica, che ha importanti turni di servizio, che difende e mura molto bene, è in grado di rigiocarti tantissimi palloni. Siamo stati molto bravi soprattutto nell’atteggiamento: in tutti gli inizi dei set abbiamo saputo spingere con la battuta e tenerli sotto, questo ci ha aiutato per portarli a casa tutti e tre, compreso il terzo che è stato molto più complicato".

Insomma, Modena vuole provare a vincerlo questo girone per il quinto posto, e per vincerlo è fondamentale vincere anche la mini regular season che si disputerà di qui al 27 aprile. Il match di sabato contro il Volley Cisterna è un viatico fondamentale per mantenere il primato, anche se i laziali sono un cliente che la Valsa Group mal digerisce, in questa stagione: "Sicuramente la partita con loro è importante, vogliamo fare più punti possibile, raccogliere più vittorie possibile, per garantirci il fattore campo nella semifinale e nell’eventuale finale".

Alessandro Trebbi