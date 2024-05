Fine della corsa, Fenice retrocessa. Pistoia perde la vetrina nazionale

Fine settimana di volley tra i più amari che si rammentino. Retrocedono in tre: il Pistoia Volley La Fenice dalla serie B2 alla C, il Volley Aglianese-2 e la Pallavolo Delfino Pescia maschile dalla D alla Prima Divisione Territoriale. Perde, ma è matematicamente secondo il Progetto Volley Bottegone, che disputerà i playoff; soccombe, ma è matematicamente salva, l’AM Flora Buggiano. Inizia i playout di serie C femminile col piede giusto il Montebianco Volley Pieve a Nievole, "si regala" un’altra trasferta la già retrocessa in D Zona Mazzoni Pistoia. Ma procediamo con ordine. La penultima giornata della regular season del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2 ha visto la caduta fragorosa della Fenice, 3-0 (15, 19, 9 i parziali) a Reggio Emilia sponda-Cvr Reggio Emilia. Tutto ciò mentre l’avversario diretto, Marsciano, crollava inopinatamente 3-1 a Scandicci. "Doveva essere una gara da dentro fuori, da coltello tra i denti. invece si è rivelata una vera debacle, mostrando tutti i lati fragili della nostra squadra – la chiosa, onesta, di coach Vittorio Bertini –. Ci hanno aggredito in battuta, ma soprattutto con un gioco molto variato, che non siamo stati in grado di contrastare. Peccato perché avevamo lavorato bene in settimana, pur tra tutte le difficoltà di organico. Ora è nostro dovere scendere in campo per l’ultima gara con Scandicci con il massimo impegno, non solo per onorare la partecipazione al campionato, ma anche perché i criteri di ripescaggio potrebbero premiare comunque l’encomiabile lavoro della società".

In gara-1 dei playout di C femminile, Pieve a Nievole espugna 3-2 (18-25, 25-20, 25-13, 13-25, 18-16) il campo del Giottivittoria Volley Siena. La squadra allenata da Lorenzo Branduardi c’è: non intende mollare la categoria. Nei playout di C uomini, la Zona Mazzoni Pistoia cede tra le mura amiche 3-1 (25-18, 25-21, 26-28, 25-21) al Tesi Volleyarezzo: sabato prossimo sarà "costretta" a tornare ad Arezzo. Nel penultimo turno del torneo di serie D donne, girone B, Bottegone si prende il punto che gli serviva, ma pure una vacanza, perdendo in casa 3-2 (25-13, 22-25, 25-23, 17-25, 15-12) contro l’Ariete Pallavolo Prato. Urge non smarrire concentrazione e determinazione, visto che i playoff sono alle porte. Nello stesso raggruppamento, k.o. interno dolcissimo (3-1; 25-20, 25-20, 24-26, 25-18) di Buggiano al cospetto della Cerretese. È arrivata la matematica salvezza del gruppo guidato da Alessandra Pellegrini: patron Leandro Landi è già al lavoro per potenziarlo. Nel girone C di D femminile, l’Aglianese passa 3-1 (25-12, 25-19, 21-25, 26-24) a Viareggio contro lo Jenco Volley School, ma deve arrendersi alla retrocessione. La crescita della squadra, estremamente giovane e inesperta, c’è comunque stata. Nei playout di D maschile, secondo e definitivo capitombolo 3-1 (29-27, 19-25, 25-19, 25-21) di Pescia a Firenze contro il Firenze Volley: purtroppo è retrocessione.

Gianluca Barni