Volley giovanile. L’under 18 misto Mosaico-Forlì per il 9° posto alle finali nazionali che si giocano a Bari

Giocherà per i posti dal nono al dodicesimo la formazione Under18 "mista" del Mosaico Ravenna e della Libertas Forlì, impegnata nelle finali nazionali di Bari e dintorni. Le ragazze di Marone e Focchi hanno superato bene la prima fase (triplice 3-0 su Cogne, Lamezia e Montelupo), cedendo il passo nella fase successiva nel girone con Chieri e Scandicci. Ora il testimone passa alle formazioni interamente "Mosaico" di Under16 (a Bormio da martedì) e, in seguito, all’Under14. Quest’ultima partirà direttamente dalla seconda fase in forza del primo posto a livello regionale. Queste le ragazze della mista U18 Forlì-Ravenna: Matrone, Sbano, Casali, Minniti, Benzoni, Ravaioli, Simoncelli, Bellavista, Comastri, Cavalli, Altini, Esposto, Bertaccini. All. Marone e Focchi.

Marco Ortolani