Forese, diesse di Pineto. "A Siena per noi una gara difficile ma siamo sereni»

In casa Pineto dopo il netto successo su Macerata ha parlato il direttore sportivo Massimo Forese: "Ora ci godiamo questa vittoria. A Siena sarà difficile, ma andremo a giocarcela con serenità e senza nulla da perdere – ha detto il dirigente al sito ufficiale della società pinetese –. Veniamo da una striscia positiva in cui stiamo raccogliendo punti importanti e lo stiamo facendo con un buon gioco. La squadra, soprattutto in casa, sta riuscendo ad esprimersi nel migliore dei modi. Sono arrivati punti che ci hanno proiettati verso la zona play-off ed è ciò che volevamo. Restano comunque tante gare ancora da giocare. Ci attende un gennaio importante, in cui vedremo di che pasta siamo fatti e con tante gare in casa, con l’aiuto del nostro pubblico che rappresenta sempre un’arma in più. Dopo la sconfitta di Cantù devo dire che c’è stato uno switch della squadra, soprattutto mentale, che ci ha permesso di giocare come possiamo e sappiamo fare".