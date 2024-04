Forza Savino, finale a un passo. Stasera a Milano si gioca gara 2 . Barbolini: "Ricordatevi del 2023"

A Milano per ripetersi e proseguire nella corsa al tricolore. Dopo la sonante vittoria per 3-0 sul Vero Volley di domenica scorsa a Palazzo Wanny nella prima gara dei play off scudetto la Savino Del Bene Scandicci scenderà di nuovo in campo stasera alle 20.30, questa volta all’Allianz Cloud, per affrontare gara 2. L’1-0 di partenza è un tesoretto di non poco conto anche perché in questa stagione nei tre confronti diretti – due nella regular season, l’altro nelle semifinali di Coppa Italia – le biancoblù avevano sempre perso ma sarebbe un errore illudersi pensando di avere vita facile contro una squadra fra le migliori al mondo.

D’altra parte è lo stesso Barbolini che mette le mani avanti per alzare il livello di guardia e dare la carica: "A Firenze siamo stati più bravi noi ma ricordiamoci che anche lo scorso anno con Milano avevamo vinto gara 1 e poi la finale l’abbiamo guardata". A decidere a Palazzo Wanny sono stati la determinazione e i pochi errori in attacco e in battuta delle biancoblù rispetto a quelli delle avversarie, e la precisione abbinata alla potenza di una Antropova (Mvp e top scorer dell’incontro) in stato di grazia che ebbe la meglio nel confronto con Egonu, sua rivale e compagna d’azzurro. Ma non solo lei, perché tutta la squadra, in ogni reparto, si rese protagonista di una straordinaria prova di forza riuscendo fra l’altro a recuperare anche nei momenti in cui era sotto.

Ecco perché la gara di stasera si preannuncia come una sfida di grande agonismo e spettacolo: se da una parte, infatti, c’è Milano che vorrà vincere per andare alla "bella" e non restare a mani vuote anzitempo, dall’altra c’è la Savino Del Bene che cercherà il 2-0 per approdare in finale centrando così un traguardo che finora non le era mai riuscito. La partita sarà visibile in diretta su Rai Sport e sulla piattaforma vbtv.

Franco Morabito