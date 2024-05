Modena Under 19, arriva il bronzo. Buchegger rientra dal Qatar, è pronto

Una grande prova a Città di Castello, un podio nazionale nella maggiore categoria giovanile possibile che impreziosisce una stagione già molto positiva per l’Under 19 guidata da Andrea Asta e Marco Parenti, capace di vincere il titolo di campione regionale, qualificarsi appunto ai campionati nazionali e salvarsi senza troppi patemi in una Serie B di alta qualità. La ciliegina sulla torta é arrivata ieri, col bronzo meritatamente conquistato nella finalina contro Volley Treviso, vinta per 3-1. Modena aveva vinto i quarti di finale contro Castellana Grotte (3-1) e in semifinale aveva ceduto ai Diavoli Rosa Brugherio (1-3). "Sono molto orgoglioso del percorso fatto da questi ragazzi durante la stagione – é il commento a caldo del tecnico, Andrea Asta –. È stata una annata complessa e piena di sfide, ma tutti insieme, ragazzi e staff, abbiamo continuato a lavorare per migliorarci. Alla finale nazionale ci eravamo promessi di lottare per qualsiasi risultato possibile, senza mai tirarci indietro anche nel caso in cui ci fossimo trovati di fronte avversari più attrezzati. Partita dopo partita il nostro livello di gioco è cresciuto e siamo riusciti a conquistarci una medaglia di bronzo che a Modena mancava da diversi anni". Nei quarti di finale una partita monstre di Schianchi, ma Asta non vuole parlare di singoli: "Non credo ci sia bisogno di fare nomi perché è stato un risultato davvero di squadra, però voglio fare i complimenti speciali a Andrea Malavasi, che ha vinto il premio di miglior attaccante italiano della finale nazionale. È un ragazzo d’oro, che lavora con grande impegno e umiltà e in questo biennio l’ho visto davvero crescere in tutti i fondamentali. Sono molto contento per lui". Proprio Malavasi e l’alzatore Barbanti saranno in collegiale con la Nazionale Under 20 dal 25 al 29 maggio.

Paul Buchegger. L’opposto austriaco, prossimo titolare di Modena in diagonale a Luciano De Cecco, é appena rientrato in Austria, a Vienna, dopo 10 mesi in giro tra Italia, Emirati Arabi e Qatar dove ha appena concluso la Amir Cup al secondo posto con il Police Volley, la squadra che lo ha ingaggiato per l’ultimo mese di partite.