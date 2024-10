Fos CVR: blitz e primato. Brunfranco ne segna 26

MASSAVOLLEY

FOS CVR

MASSAVOLLEY: Rapisarda 2, Galassi 5, Coco 4, Grasso 9, Spada 18, Pedrazzi9, Contoli, Ricci (L), Lanzoni 1, Pasquali (2°L), Monavia 5, Dominichini 4. N.e. Fazziani. All. Penazzi.

FOS CVR: Ronzoni (L), Odorici 8, Migliore 4, Sazzi 1, Brunfranco 26, Kaja 18, Attolini 2, Bortolamedi 11, Camurri 2, Iotti 1, Cioni (2L). N.e. Memoli, Giovanardi, Ferrari. All. Sazzi.

Parziali: 25-23 19-25 21-25 26-28

Note: durata set 28’ 28’ 30’ 35’, totale 2h.01’. Massa 6 ace, 9 errori, 2 muri. Cvr 7 ace, 16 errori, 8 muri.

Splendida vittoria in trasferta della Fos CVR che s’impone nel Ravennate per 3 a 1 e, sfruttando le diverse gare rinviate per il maltempo, si porta addirittura al comando della classifica della Serie B2, girone F, con sei punti in due gare.

Partita comunque combattuta, con l’ultimo set ai vantaggi: spiccano i 26 punti di Brunfranco e i 18 di Kaja.

La favola della CVR sembra dunque continuare, rispetto alla stagione scorsa in cui era partita malissimo, finendo il campionato con una media da promozione.

Era questo l’ultimo recupero di B2, mentre per la Serie B maschile si andrà alla settimana prossima; il 7 novembre, invece, per la Tirabassi & Vezzali di B1 contro l’Anderlini Modena.

Intanto già questa sera e domani sono in programma alcuni anticipi e parte pure il campionato di Serie D femminile. In C femminile, domani a Piacenza alle 21 si gioca BFT Burzoni-Poliespanse Nutristar Correggio. In D maschile, girone A, questa sera la Naytes Vaneton Primaveralife ospita l’Audax Parma alle 21; domani si giocano Baganzola-Everton alle 21 e Volley Scandiano-Pallavolo Parma alle 21,15.

Nel girone B, domani la B.R.V. Luzzara è di scena a Soliera dalle 21,30.

In D femminile, nel girone A, tre gare domani, tutte alle 21. E dunque Jovi Taneto-Pol. Coop Parma, Vaneton Limpia-RM Piacenza alla Pertini e Sangio Pode-L’Arena a Podenzano.

Nel girone B, stasera l’Ama San Martino rende visita alle 21,30 al Castelnuovo Rangone, mentre domani la Fortlan Dibi Mentani è di scena alle 21,30 a Marano sul Panaro.

Claudio Lavaggi