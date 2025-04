Francesca Villani torna a Il Bisonte: "A Firenze mi sento a casa"

Si riannoda il filo: la ventinovenne schiacciatrice pratese Francesca Villani (nella foto) torna a indossare la maglia de Il Bisonte con cui aveva giocato nella stagione 2013-2014 conquistando la promozione e la Coppa Italia di A2. Da allora è cresciuta moltissimo: è in A1 da 7 stagioni e ha vestito le maglie di squadre importanti come Busto, Chieri, Scandicci e Novara (da dove arriva) vincendo una Cev Cup e una Challenge Cup, oltre a quella della Nazionale.

"A Firenze mi sento a casa – afferma –. Il Bisonte mi ha accolta quando ero appena maggiorenne e insieme abbiamo fatto molte belle cose. Per la prossima stagione mi aspetto di toglierci tante soddisfazioni, a livello individuale invece mi auguro di poter essere un punto di riferimento per le mie compagne meno esperte. Ho fatto le mie esperienze e sono felice di tornare nel club in cui ho debuttato in serie A. I tifosi ritroveranno la stessa Francesca, con dodici anni e tanta esperienza in più, ma con la stessa identica passione: li aspetto tutti a Palazzo Wanny per divertirsi insieme a noi". f.m.