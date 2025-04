Futura Ceparana conquista la decima vittoria consecutiva contro Tigullio

Tigullio 0 Futura Ceparana 3 (19-25; 20-25; 23-25)

TIGULLIO: Bottino, Catenaccio, Garbarino, Gazzari, Merlino, Sogliani, Solimano, Tomà, Traverso, Vettorello, libero Sciutto. All. Valente.

FUTURA CEPARANA: Barletta, Battistini, Castagna, D’ascoli, Morghen, Rossi, libero Pascucci. All. Garfagnini.

Arbitro: Calsi

SANTA MARGHERITA LIGURE - Decima vittoria consecutiva per il Futura Ceparana che regola, non senza fatica, un Tigullio che fra le mura di casa è una vera e propria ’ammazza grandi’. Primi due set molto equilibrati con le genovesi che riescono a difendersi bene, ma che non riescono a spuntarla contro le ospiti ciniche e ben organizzate. Dopo un momento di appannamento, soprattutto in ricezione, nel terzo parziale le spezzine recuperano e si aggiudicano il match.

Risultati 22ª giornata: Cogovalle-Admo Lavagna 3-0, Wonder Normac-Virtus Sestri 0-3, Sanremo-Villa Levi rinviata a mercoledì 23 aprile, Albaro-Santa Sabina 1-3, Volare Volley-Albisola rinviata a mercoledì 6 maggio, Normac-Campomorone 3-0.

Classifica: Normac 56, Cogovalle, Futura 53, Villa Levi 40, Sanremo 35, Volare Volley 34, Tigullio 30, S. Sabina 27, Wonder Normac e Albaro 25, Campomorone 22, Admo e Virtus Sestri 20, Albisola 13.

I.G.