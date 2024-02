Futura Ceparana super. Batte la prima in classifica

Il campionato di volley maschile serie D ligure si sta dimostrando sempre più avvincente con la Pallavolo Futura Ceparana che sta provando a tenere il passo delle prime della classe. La netta vittoria per 3-1 contro il quotatissimo Admo Volley ha contribuito a dare una grande iniezione di fiducia al gruppo. Il sestetto titolare formato da Cavaliere e Klun di banda, Barletta e Currarino al centro, Piccione libero, Bandiera opposto e Mangora palleggiatore, con gli inserimenti di Ferretti, Fregoso, Baldassini e Adesso in corso d’opera, ha evidenziato una grinta invidiabile, annichilendo un avversario arrivato con l’intento di strappare l’intera posta. Coach Elia Botti sa bene quanto siano importanti gare del genere per il morale oltre che per la classifica ed è ben cosciente del percorso che la squadra dovrà compiere sino a fine stagione.

Mister quali sono le sue sensazioni dopo un successo così brillante?

"Innanzitutto devo fare i complimenti ai ragazzi perché non era facile giocare contro la prima in classifica e vincere, soprattutto dopo l’infortunio in campo del capitano e centrale Luca Barletta. Abbiamo fatto un ottima partita sotto tutti i punti di vista". La classifica ora sorride.

"È una vittoria che ci dà morale e che soprattutto ci permette di agganciarci al trenino della vetta, anche se noi siamo partiti con l’obiettivo di salvarci".

Domenica chiuderete il girone d’andata contro il pericolante Albisola. Cosa si dovranno aspettare i vostri tifosi?

"Non dovremo soffermarci solo sulla classifica e non dovremo compiere l’errore di sottovalutare l’avversario. Dovremo solamente concentrarci e giocare al meglio delle nostre possibilità".

Ilaria Gallione