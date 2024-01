Geetit Alle 18 la resa dei conti con Marzola

Finite le feste, per la Geetit è ora di guardare in faccia la realtà. A farlo è il neotecnico Francesco Guarnieri: "Abbiamo perso in casa nell’ultimo turno con Brugherio e urge un cambio di mentalità: da qui in avanti, dobbiamo avere la fame e la voglia di chi ha necessità di strappare punti con tutti. Abbiamo lasciato andare troppi set con leggerezza, ma non si può più pensare che si possano sistemare le cose il set dopo o la partita dopo. Dobbiamo imparare a soffrire e avere la mentalità di chi deve salvarsi, dimenticando ciò che potevamo o dovevamo essere in estate e nei mesi successivi. Dobbiamo far fronte alla situazione in cui ci troviamo".

Cambia l’obiettivo, anche ufficialmente: la Geetit è chiamata a salvarsi. Ironia della sorte, la presa di coscienza arriva alla vigilia della partita in casa di Motta di Livenza, in programma alle 18 (diretta sul canale youtube di Legavolley) valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di A3 maschile.

"Non sarà una partita come le altre, è molto sentita", ammette Guarnieri, perché sulla panchina di Motta ha trovato sistemazione l’ex tecnico rossoblù Marco Marzola, poche settimane dopo l’esonero da parte della Geetit.

"Partita come le altre tra due squadre che hanno bisogno di punti", si limita a dire Marzola, a caccia di rivincita senza l’opposto titolare Bulfon ceduto a Salsomaggiore, con la società che cerca un nuovo titolare straniero. Motta è settima, a pari punti con Brugherio, in zona playoff. Bologna sta peggio.

In settimana non si è allenato Sacripanti per l’influenza e Maletti per i soliti problemi muscolari agli addominali: entrambi sono in dubbio, Guarnieri deve sperare che almeno uno sia in grado di stringere i denti per avere uno schiacciatore da affiancare a Baciocco nel sestetto. Anche perché la Geetit è quartultima in zona playout, a due punti dalla zona retrocessione diretta, ma pure a tre punti da Motta. Chi perde questo pomeriggio tra Marzola e la Geetit è nei guai e Bologna deve provare lo sgambetto al suo ex tecnico per risollevarsi.

Le altre gare: Belluno-Garlasco, Sarroch-San Donà di Piave, Salsomaggiore-Cus Cagliari, Brugherio-Mirandola, Savigliano-Mantova. Riposa: Acqui Terme.

La classifica: Mantova 35; San Donà di Piave 30; Savigliano 28; Acqui Terme 26; Cus Cagliari 24; Belluno 22; Motta, Brugherio 16; Sarroch 14; Geetit Bologna 13; Mirandola e Garlasco 11; Salsomaggiore 6.