Geetit Gli esami salvezza non finiscono mai

Se la vittoria casalinga con il fanalino di coda Wimore Salsomaggiore rappresenti l’inizio della risalita o solo una tappa all’interno di una soffertissima corsa per la permanenza in serie A3 maschile di volley, lo dirà la giornata odierna: altro spareggio salvezza per la Geetit Bologna, che questo pomeriggio, alle 17, con diretta sul canale youtube della Legavolley, sarà di scena sul campo della Sarlux Sarroch, con cui condivide il quintultimo posto che significa salvezza diretta, per la quarta giornata della stagione regolare. In realtà i rossoblù sono quartultimi per differenza set e quindi in zona playout, dal momento che gli avversari hanno perso un parziale in meno. Il settimo posto che significa playoff dista 7 lunghezze e vede Motta in fuga e ospitare Mirandola nel fine settimana, mentre Brugherio ospita la terza della classe Savigliano: ergo, chi vince tra Bologna e Sarroch può scalare la classifica e compiere un passo importante per salire in zona salvezza diretta, allontanando zona playout e quel penultimo posto che significa retrocessione diretta che oggi dista solo 4 punti. "E’ un altro match importantissimo dopo quello con Salsomaggiore. Veniamo da una vittoria e dalla seconda settimana di fila di allenamenti al completo. Dobbiamo trovare continuità anche di prestazione e risultato", scandisce il tecnico della Geetit Francesco Guernieri, che avvisa i suoi delle difficoltà di giornata: "Giocheremo in un palazzetto caldo e i nostri avversari hanno un palleggiatore che lo scorso hanno ha vinto il campionato. Ci attende una partita dura e dovremo giocarla al meglio, dimostrando di saper anche soffrire". Oggi come nell’ultimo turno, conterà solo il risultato. Vincere significherebbe dare respiro alla classifica e ritrovare convinzione, oltre alla continuità. Perdere significherebbe rimanere nella tonnara della lotta retrocessione e guardare ai risultati della domenica con apprensione.

Le altre gare: Gamma Chimica Brugherio-Monge Gerbaudo Savigliano, Negrini Cte Acqui Terme-Moyashi Garlasco, Belluno Volley-Personal Time San Donà di Piave, Pallavolo Motta-Stadium Mirandola, Wimore Salsomaggiore Terme-Gabbiano Mantova. Riposa: Cus Cagliari.

La classifica: Mantova 38; San Donà di Piave 35; Savigliano 31; Cagliari 30; Acqui Terme 26; Belluno Volley 25; Pallavolo Motta 22; Brugherio 16; Sarroch 15, Geetit Bologna 15; Mirandola 14; Garlasco 11; Salsomaggiore 7.

Marcello Giordano