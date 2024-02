Geetit, occasione persa in dirittura d’arrivo. Sfuma il quarto successo di fila: vince Belluno

GEETIT

BELLUNO

(25-22, 23-25, 25-19, 22-25, 9-15)

GEETIT : Sitti, Baciocco 16, Giampietri 12, Omaggi 4, Maletti 17, Sacripanti 17, Brunetti (L1); Minelli 1, Listanskis, Ronchi, Aprile. Non entrati: Serenari. All. Guarnieri.

BELLUNO: Ferrato 9, Bisi 18, Mozzato 7, Reyes 11, Bucko 15, Antonaci 6, Orto (L1); Schiro 4, Ignacio Martinez, Stufano 4. Non entrati: Fraccaro (L2), Guolla, Gonzalo Martinez, De Col. All. Colussi.

Arbitri: Candeloro e Russo.

Fa, disfa e alla fine si butta via: non basta la miglior Geetit della stagione per battere la terza della classe Belluno. Anche perché la miglior Geetit gira solo a sprazzi. Si interrompe la striscia positiva di tre vittorie, ma i rossoblù vanno comunque per la quinta gara consecutiva a punti cedendo al tie break: considerata la forza dell’avversaria non era scontato. Ma restano tre giornate al termine della stagione e i punti da recuperare sul quintultimo posto che vale la salvezza diretta restano due: ergo, per come è andato il match, il ko ha il sapore dell’occasione persa per Bologna, che vincendo sarebbe salita al quintultimo posto in zona salvezza con 5 punti di margine su Garlasco, in virtù dei risultati delle altre e del turno di riposo di Sarroch. Occasione sprecata perché la Geetit domina il primo set e fino al 15-10 del secondo.

Poi cala in battuta, si inceppa in fase di cambio palla e rimette gli avversari in partita e con 5 errori punto sugli 7 di Belluno regala il parziale. Non molla, riparte e vince il terzo: grazie alla miglior prestazione stagionale a muro, con Maletti, Sacripanti e Giampietri sugli scudi. Ma manca lo strappo da tre punti, perché nel quarto parziale sono ancora gli errori in attacco a fare la differenza. Belluno ringrazia: sprofondata due volte e graziata, sente il profumo della vittoria e va a prendersela, alzando i giri in attacco con Bisi e ritrovando Reyes e Bucko.

Del resto per Bologna sono ben 32 gli errori commessi, ovvero più di un set regalato agli avversari.

Restano tre giornate per riprendere la salita verso la salvezza: Acqui Terme, lo scontro direttissimo con Garlasco e la trasferta di Mantova.

Le altre gare: Moyashi Garlasco-Monge Gerbaudo Savigliano 0-3, Gabbiano Mantova-Senini Motta di Livenza 0-3, Cus Cagliari-Gamma Chimica Brugherio 1-3, Wimore Salsomaggiore Terme-Negrini Cte Acqui Terme 3-1, Personal Time San Donà di Piave-Stadium Mirandola 3-0. Riposa: Sarlux Sarroch.

La classifica: Gabbiano Mantova 52; Personal Time San Donà di Piave 47; Belluno 41; Senini Motta di Livenza 40; Monge Gerbaudo Savigliano 36; Cus Cagliari, Negrini Cte Acqui Terme 33; Gamma Chimica Brugherio 29; Sarlux Sarroch 27; Geetit Bologna 25; Moyashi Garlasco 22; Stadium Mirandola 18; Wimore Salsomaggiore Terme 11.