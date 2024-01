Giornata delicata in Serie B2 per la Montesport. A Baccaiano arriva la rivale diretta Santa Lucia

La Montesport Montespertoli ritorna fra le mura amiche del Pala Alessandro di Baccaiano, per ricevere stasera alle 21 le romane del Santa Lucia, match valido per la 12esima giornata del girone D di serie B1. La gara è molto delicata: le montespertolesi sono terz’ultime con 10 punti, mentre le avversarie hanno un punto in più. Le ragazze di Becucci sono reduci dalla coraggiosa prestazione in casa della capolista Zuma Castelfranco, dove nonostante il ko hanno lasciato una buona impressione. Una buona prestazione che induce tutto l’ambiente a nutrire un certo ottimismo in vista di questa sera. Certamente il momento del campionato è molto complicato e c’è la necessità che le ragazze di Cosimo Becucci si risollevino e comincino a macinare punti, soprattutto contro le dirette avversarie per non retrocedere. E chiaro che se le montespertolesi vincessero, scavalcherebbero le romane e vedrebbero la possibilità di disputare un girone di ritorno più tranquillo. Questo comunque è anche l’obiettivo del Santa Lucia. Arbitreranno Longo e Tagliaferri.