Giovanili. Le Under 14 biancorosse a Livorno

L’under 14 della Pallavolo Grosseto va a caccia della semifinale regionale. Il team marchiato "Brandini" oggi sarà impegnato a Livorno dove affronterà la Pallavolo Libertas Blu per l’accesso alla semifinale territoriale. Un appuntamento da non fallire per le ragazze guidate dalla coach Elisabetta Alberti. "Io credo nelle mie atlete – dice l’allenatrice –, hanno oramai ampiamente dimostrato quello che sono in grado di fare. Spero solo che riescano a tenere la mente libera ed affrontare questa partita con lo spirito giusto. È una partita complicata sotto vari punti di vista, per me e la mia seconda Caterina Martini sarà anche un tuffo nel passato, conosciamo bene l’altra allenatrice e spero che questo ci aiuti ad affrontare la gara con tranquillità e divertimento".

Weekend impegnativo per la Pallavolo Grosseto: oggi alle 15.30 al PalAzzurri di Grosseto la formazione under 16 nera affronterà il Volley Massa Marittima; domani alle 10 l’under 16 bianca se la vedrà con le coetanee dell’Invicta nella Palestra di Marina di Grosseto.