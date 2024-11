Giuliani "Cisterna avversario difficilissimo"

È una squadra che perde spesso, lo ha fatto 3-1 anche nella gara giocata giovedì sera con Milano, anticipo della penultima di andata, ma che lotta sempre su ogni pallone. Cisterna arriva al PalaPanini domani alle 18 con un match giocato in più ma una sola vittoria all’attivo (con Padova domenica scorsa) contro le tre di Modena. Ma è avversario da prendere con le molle, "difficilissimo", secondo le parole del tecnico Alberto Giuliani che vuole rivedere in campo atteggiamento e gioco già mostrati in quel di Verona, per mantenere aperta la striscia di vittorie consecutive inaugurata con Monza due settimane fa. La Valsa Group ha un calendario più docile, anche se non semplicissimo, rispetto all’inizio della stagione, vuole e può approfittarne dopo aver dimostrato quanto può valere nell’ultima trasferta in riva all’Adige.

Giuliani, che cosa si porta a casa dal successo di una settimana fa?

"Volevamo una conferma del nostro stile di gioco, una conferma che tra alti e bassi siamo riusciti a ottenere anche come risultato. Però quello che è successo a Verona finisce lì, con Cisterna un altro test molto impegnativo in una partita difficile da affrontare per chiunque". Perchè?

"Beh, Cisterna è una squadra che sicuramente metterà pressione alla nostra linea di ricezione coi suoi battitori che sanno esprimersi molto bene. Poi il nostro break point dovrà essere efficace, contro un palleggiatore come Michele Baranowicz (che Giuliani conosce molto bene, ndr) bisogna stare veramente attenti".

È però vero che la squadra laziale non ha avuto un bell’inizio di campionato.

"Cisterna come noi ha avuto un calendario molto tosto, ma nonostante questo ha fatto vedere dei buoni numeri, un bel livello di gioco, qualità".

Come sta Davyskiba?

"Sta meglio sicuramente, nell’ultima partita era fuori per un virus intestinale, nulla che riguardi l’infortunio precedente. Viene da una settimana di lavoro normale".

Ora si può dire che il calendario vi sorride?

"Non sono d’accordo, non è che questo sia il nostro campionato e ciò che è successo finora non lo era. Vero è che abbiamo incontrato finora le squadre che sono davanti in SuperLega, ma altrettanto vero è che Cisterna è una squadra pericolosissima, Civitanova anche, le insidie in questo torneo non sono mai finite e certamente non si sono concluse la settimana scorsa".

Cosa vorrebbe rivedere di ciò che ha visto a Verona?

"Vorrei vedere lo stesso atteggiamento di squadra di Verona, un atteggiamento da lottatori. Vorrei vedere quella squadra lì con più continuità".